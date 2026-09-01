Acord en l’aire
El Govern negocia l’últim paquet de traspassos a Euskadi
Iván Gil
La irrupció de la crisi a Ceuta ha deixat en quarantena algunes de les carpetes previstes per impulsar durant aquesta arrencada del curs polític. Entre aquestes, l’últim paquet de transferències de competèn-cies a Euskadi, com el règim econòmic de la Seguretat Social i ports d’interès general. Un acord crucial per retenir el suport del PNB i acostar el seu vot a favor dels Pressupostos. Els nacionalistes bascos, considerats socis "prioritaris", han elevat durant els últims dies les seves crítiques a la resposta del Govern central, arribant a referir-se a "negligència". Encara que les negociacions s’han mantingut, la pretensió de tancar un acord "després del període estival" es troba ara en l’aire.
Fonts de les negociacions eviten ara posar-se terminis i des del Govern basc reconeixen que no hi ha data fixada per a la celebració de la comissió bilateral. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va ser nomenat al capdavant del comandament únic per a la gestió de la crisi migratòria, mentre que Sánchez va ordenar als seus ministres centrar els seus esforços en la recuperació de la normalitat a la ciutat autònoma.Fonts de les negociacions eviten ara posar-se terminis i des del govern basc reconeixen que no hi ha data fixada per a la celebració de la comissió bilateral. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sigut nomenat al capdavant del comandament únic per a la gestió de la crisi migratòria, mentre que Sánchez ha ordenat als seus ministres centrar els seus esforços en la recuperació de la normalitat a la ciutat autònoma.
Ports de Bilbao i Pasaia
La falta d’avenços substancials, obligant ja a retardar la bilateral Estat-País Basc prevista inicialment per al mes de juliol, topa així ara amb una situació que ha trastocat l’agenda de l’Executiu. La reunió entre Pedro Sánchez i el lehendakari Imanol Pradales només tindrà lloc si s’aixequen els bloquejos per materialitzar els traspassos pendents. La falta d’avenços substancials, obligant ja a retardar la bilateral Estat-País Basc prevista inicialment per al mes de juliol passat, topa així ara amb una situació que ha trastocat l’agenda de l’Executiu. La reunió entre Pedro Sánchez i el ‘lehendakari’ Imanol Pradales només tindrà lloc si s’aixequen els bloquejos per materialitzar els traspassos pendents. A l’Executiu central es limiten a mantenir el compromís de "continuar treballant perquè la pròxima convocatòria de l’òrgan bilateral redundi en una agenda amb contingut polític que es materialitzi en nous acords". Abans de l’estiu, al Ministeri de Transports ja van advertir sobre la complexitat d’atendre la reivindicació del traspàs dels ports de Bilbao i Pasaia. Es tracta de ports d’interès general de la xarxa de Ports de l’Estat, per llei, una cosa que consideren que no és fàcil canviar.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026