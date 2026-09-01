Conflicte amb els docents
El Govern fa pinya amb Niubó i avala la seva gestió de la crisi educativa: «Té total confiança, està prenent les decisions adequades»
L’Executiu rebutja reobrir una negociació que dona per «feta» amb els sindicats convocants de la vaga i defensa que ja està fent «el màxim» que està al seu abast
Niubó destitueix el seu número 2 i obre expedient a tres treballadors d’Educació després del fiasco de PISA
Catalunya suma 500 aules d’acollida i amplia el programa de detecció de necessitats educatives a 5è de primària
Sara González
Que el Govern hagi difós aquest dimarts una fotografia del president de la Generalitat, Salvador Illa, caminant al costat de la consellera d’Educació, Esther Niubó, abans de començar la reunió del Consell Executiu no és casual. La seva voluntat, explicitada just després verbalment, és traslladar que, tot i que no s’hagi aconseguit desconvocar la vaga de docents del 8 de setembre, primer dia de tornada a les aules, i que l’escàndol de les proves PISA s’hagi saldat amb el cessament de la número dos del departament, la consellera té el ferri recolzament del president.
«Total confiança en la direcció política de Niubó i les decisions que està prenent, que són adequades», ha defensat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’encarregada de traslladar que, per més que l’oposició i els sindicats assenyalin el desgast de la consellera en aquesta crisi que no albira final i que fins i tot hi hagi qui demani la seva dimissió, Illa la mantindrà al capdavant del departament. Ja abans de les vacances va quedar clar que, més enllà del relleu a Drets Socials, per ara està descartada una remodelació que vagi més enllà.
Un diàleg encallat
Tot i que a la Generalitat reconeixen que la crisi educativa és un dels seus principals maldecaps en aquesta arrencada del nou curs polític, consideren que el rumb ja està marcat amb l’import de 2.700 milions compromesos per reduir ràtios, apujar salaris, augmentar aules d’acollida, sumar efectius al sistema o millorar les infraestructures. «Amb els recursos que tenim, és el màxim que podem fer», ha assegurat Paneque. Així que el full de ruta de Niubó serà continuar dialogant amb els sindicats, però no reobrir la negociació, una fase que al Govern donen ja per superada.
«La negociació està feta», ha dit sense embuts la portaveu, que ha insistit que el diagnòstic sobre la situació del sistema educatiu és «coincident» i que els recursos per revertir els seus dèficits «estan parlats». Una altra cosa, ha argumentat la consellera, és que hi hagi qui discuteixi si aquesta inversió podria ser més. «Si demanen coses que no són possibles amb els recursos de què disposem ara, això dificulta la negociació», ha lamentat. La portaveu també ha llançat una pregunta a l’aire per interpel·lar els docents que estan cridats a l’aturada del dia 8 perquè valorin que aquest curs començarà «amb molts més recursos» que l’anterior i que s’ha obert un camí per millorar estructuralment el sistema educatiu.
Assumpció de responsabilitats
Paneque ha remarcat que el Govern assumeix responsabilitats davant la «gravetat» de l’error en les proves PISA, de les quals van quedar exclosos bona part dels alumnes amb més dificultats. El cessament de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, i els tres expedients interns oberts és una resposta que, segons la portaveu, està «a l’altura» del que ha passat i permet donar una nova «orientació política» al departament.
La elección de Marta Clari, hasta ahora gerente en el Ayuntamiento de Barcelona, como nueva número dos en Educació, responde a la vocación de abrir una "nueva etapa" en la conselleria para que errores de este calibre no vuelvan a producirse. «El seu perfil està molt vinculat a la gerència i a la gestió d’estructures complexes», ha argumentat. En cap cas, ha advertit Paneque, s’ha d’entendre aquest relleu com una cessió davant els sindicats convocants de la vaga, que han considerat insuficients tots els moviments anunciats fins ara.
Tot i que assegura estar ocupant-se de forma «incansable» de l’assumpte, en el Govern donen per descomptat que difícilment podran desactivar la protesta de principi de curs, la intensitat del qual vinculen directament a la batalla oberta entre els sindicats davant les eleccions que celebren al març. La seva aspiració, en tot cas, és que la tornada a les aules es produeixi amb la «màxima normalitat» possible, per la qual cosa ha demanat als docents que garanteixin el dret a l’educació dels menors i el dret a la mobilitat.
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