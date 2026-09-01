Junqueras avisa que Catalunya no pot acollir "infinitament"
El PSC deixa caure que no es pot caure en "temptacions de la dreta i la ultradreta"
Carlota Camps
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que Catalunya no pot negar l’"ajuda" en la crisi migratòria a Ceuta, però ha avisat que hi ha "límits" i que no hi pot haver un augment "infinit" de població. "Si hi ha un nen o una nena en situació de necessitat i no l’ajudéssim en lloc d’humans seríem monstres", ha defensat en roda de premsa, però ha advertit que el mercat de l’habitatge, el transport públic o la disponibilitat d’aigua actual a Catalunya no permetrien segons quin creixement. Tot i que ha evitat establir un límit concret i ha reconegut que hi pot haver diferències entre els partits polítics, el republicà ha sentenciat: "És evident que infinitament no pot ser".
No obstant, més enllà del paper de Catalunya en aquesta qüestió, Junqueras ha recordat que la responsabilitat d’aquesta crisi és del Govern, ja que la competència de vigilar i protegir les fronteres és seva, i ha carregat contra la gestió de la crisi feta fins ara. Els republicans consideren que el Govern hauria d’haver actuat d’una manera "més ràpida i eficaç" davant d’aquesta crisi. "De la mateixa manera que van entrar milers de persones i no hauria d’haver passat, hi ha milers de persones a la platja i no hi haurien de ser", ja havia advertit a primera hora del matí Junqueras en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual també va titllar d’"anomalia geogràfica i històrica" la situació de Ceuta i Melilla.
L’avís socialista
Després d’aquestes declaracions, el PSC ha optat per respondre amb cautela quan se’l va preguntar per la referència de Junqueras sobre la capacitat d’acollida que té Catalunya. No obstant, la portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha deixat caure com a advertència que no es pot caure en "temptacions de la dreta i la ultradreta". No obstant, ha assegurat que "escoltaran" les propostes de la resta de partits, particularment dels republicans perquè són socis del Govern, però que la seva aposta és per la "integració, la cooperació i la defensa dels drets humans".
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