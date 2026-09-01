Conflicte a l’Orient Mitjà
L’Iran i els EUA tornen a l’intercanvi d’atacs després d’un mes d’aturada
Washington va disparar ahir contra dos llançadors de míssils a l’illa iraniana de Larak, a l’entrada d’Ormuz, que presumptament es disposaven a llançar mines cap a les aigües de l’estret
Adrià Rocha Cutiller
Després d’un mes d’aturada en els atacs – al juliol EUA i l’Iran van estar intercanviant bombardejos gairebé diàriament a l’estret d’Ormuz – Teheran i Washington han tornat als atacs aquest dilluns a la matinada.
Aquest nou intercanvi perjudica seriosament els esforços de mediació del Pakistan i Qatar, que la setmana passada van assegurar estar "satisfets amb avenços positius" en reunions amb alts càrrecs iranians i nord-americans.
Els bombardejos han començat a primera hora de la matinada d’aquest dilluns, quan la marina nord-americana ha disparat contra dos llançadors de míssils a l’illa de Larak, a la costa iraniana d’Ormuz.
Segons el Pentàgon, aquests llançamíssils es disposaven a disparar coets carregats amb mines marines en direcció a les aigües de l’estret. L’Iran, com a resposta, ha bombardejat a primera hora del matí d’aquest dilluns bases dels EUA a Jordània i els Emirats Àrabs Units (EAU). Els dos països han assegurat haver repel·lit els atacs.
"Aquest estat de ni guerra ni pau no és una solució sostenible, de la mateixa manera que atacar els països del Golf i Jordània ha demostrat ser un fracàs. Necessitem solucions polítiques realistes i sostenibles, que tinguin en compte les dimensions diplomàtiques i econòmiques d’aquesta crisi. I això ha de començar per tornar la navegació de l’estret d’Ormuz a la normalitat", ha declarat aquest dilluns l’assessor presidencial emiratí Anwar Gargash, el govern del qual ha tallat tota relació comercial amb l’Iran.
Aquesta és, de fet, una de les reclamacions del president nord-americà, Donald Trump, als seus aliats, després que fa uns dies la Casa Blanca desplegués l’operació "Paria Econòmic", amb la qual els EUA busquen ofegar econòmicament la República Islàmica.
Trump, de fet, ha publicat durant la matinada d’aquest dilluns un vídeo d’intel·ligència artificial destruint i bombardejant el que ell mateix assegura que és l’illa iraniana de Jarg, el punt neuràlgic del comerç internacional de cru del país persa. "¡Jarg sent reduïda a runa!", ha afegit el multimilionari en el seu missatge a les xarxes socials. Hores més tard, en una entrevista a la televisió FoxNews, Trump ha assegurat que Washington respondrà als bombardejos de l’Iran contra els seus veïns.
Pas tancat
A més dels seus atacs contra Jordània i EAU, l’Iran també ha disparat aquest dilluns al matí contra diversos barcos de càrrega que intentaven creuar Ormuz a través d’aigües territorials d’Oman, país que té territori a la vora sud de l’estret.
Els dos països, a finals d’agost, van arribar a un acord per a la reobertura de la via, però Teheran assegura que la tornada a la normalitat tan sols passarà si els EUA "acabaran amb les seves provocacions".
"La marina de la Guàrdia Revolucionària avisa que el destí de qualsevol barco que violi les regles de seguretat a Ormuz serà el mateix [que els atacats aquest dilluns]. És obligatori que qualsevol vaixell segueixi les regulacions establertes per la Guàrdia Revolucionària per navegar per la via", ha declarat Teheran en un comunicat aquest dilluns.
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