Les polítiques de la Casa Blanca
"Mentre Trump segueixi, no posaré un peu als EUA"
El suport de Washington a Israel per la guerra a Gaza, les batudes migratòries i la deriva autocràtica del president es troben entre les principals raons per emigrar cap a Europa, on Espanya s’ha convertit en ‘refugi’ per a nord-americans.
«Tenir papers a Espanya no és fàcil. Hi ha moltes burocràcies», avisa una advocada
Bryan va votar els demòcrates «perquè ja es podia veure que si no el que arribaria era feixisme»
«Va fer mal veure com el país on vaig néixer esdevenia una cosa que no reconec», admet Thomas
Irene Benedicto
La nit en què Donald Trump va guanyar les eleccions per segona vegada Thomas i Gustavo estaven enganxats al televisor de casa seva als EUA, tot i que una part de la seva vida ja apuntava a Espanya. Tenien una adreça a Barcelona i havien iniciat els tràmits de residència, però encara es deien que era provisional, un tempteig. Però després de la mort dels pares del Thomas, res els retenia allà amb la mateixa força. A mesura que el recompte de vots confirmava el resultat, s’anaven convencent que havien de fer un pas definitiu. "Quan Trump va arribar al poder per segona vegada, va deixar de ser una idea i es va convertir en una necessitat", explica Thomas a EL PERIÓDICO.
Així, aquesta parella de professors universitaris va canviar Des Moines (Iowa) per Roses (Alt Empordà). La política havia començat a colar-se en la vida quotidiana: supermercats, universitat, comentaris sobre el seu origen o l’orientació sexual. "Mai vaig pensar que experimentaria discriminació d’aquesta manera. Però es va començar a tornar més comuna en llocs on no ho esperes", diu Gustavo, que va néixer a Buenos Aires, Argentina. El que més els pesa és imaginar el futur: "Fa més de 26 anys que estem junts. No és només el meu marit, és el meu company de vida". I afegeix: "No vull arribar als 80 anys o estar en un hospital i haver d’explicar si soc família o no".
Durant dècades, els EUA van ser presentat com el país de la llibertat al qual aspiraven migrants de tot el món. Ara, mentre endureix les seves polítiques migratòries, reprimeix protestes i finança guerres cada vegada més impopulars dins i fora del país, cada vegada més nord-americans busquen una sortida a Europa i Espanya. El 2023, amb l’entrada en vigor del visat per a nòmades digitals, la població resident va créixer amb un pic del 15,2%; i tot i que el 2024 l’arribada de nord-americans a Espanya va baixar al 9,4%, amb la tornada de Trump a la Casa Blanca el gener del 2025 va tornar a accelerar-se, amb el seu segon pic més alt, un 13,3%.
Marie Mateo, advocada migratòria que exerceix a Barcelona, ho ha notat al seu despatx. "Abans, el nord-americà era poc comú en immigració. Però després de Trump i després de la covid ha augmentat bastant l’interès per venir a Espanya", explica a aquest diari la lletrada. La motivació es repeteix: "Tots parlen de Trump. N’estan farts". Però una cosa és voler anar-se’n i una altra és aconseguir una residència. "No és veritat que sigui fàcil tenir papers a Espanya. Hi ha moltes burocràcies migratòries", adverteix aquesta advocada, que representa Thomas i Gustavo.
Thomas té nacionalitat irlandesa, per la qual cosa el seu marit, Gustavo, podia demanar la residència com a familiar de ciutadà comunitari. Però van xocar amb un requisit impossible. Espanya demana un reconeixement irlandès del seu matrimoni als EUA, però Irlanda, segons Mateo, no l’emet perquè ja considera automàticament vàlid el document americà. "Espanya no pot demanar una documentació que el mateix país no expedeix", resumeix l’advocada. El cas és als tribunals i, fins que es resolgui, cada viatge de feina de Gustavo els genera ansietat.
Per la seva banda, Bryan, nom fictici per preservar l’anonimat, va arribar a Espanya al poc d’iniciar-se la presidència de Trump. "Vaig sentir que era una ruptura", diu des de la seva casa-oficina, al madrileny barri d’Atocha. La seva carta és el visat de nòmada digital: s’ha fet autònom i ha donat d’alta la seva empresa a Espanya. "He fet tot el que m’han demanat i estic esperant a veure què passa", diu. Però no desisteix en el seu objectiu: "He fet un pacte amb mi mateix: mentre això continuï, no posaré un peu als Estats Units", afirma.
Les guerres
Trump apareix com a detonant, però tots al·ludeixen a raons estructurals. Thomas i Gustavo, ara en la cinquantena, ja van anar a Irlanda en els anys de George W. Bush i la guerra de l’Iraq, després van tornar, amb l’esperança d’un canvi. "Amb Obama, vam sentir que els EUA havien fet un pas endavant", diu Thomas. I afegeix: "I aleshores va arribar Trump", un canvi que van llegir com una cosa més profunda que un gir electoral. "Va ser dolorós veure com el país on vaig néixer es convertia en una cosa que no reconec", admet.
Bryan diu que va votar els demòcrates "perquè es podia veure que si no el que arribaria era feixisme", però està decebut per la falta d’opcions polítiques. Se sent escandalitzat per les batudes migratòries i la involucració dels EUA en les guerres de Gaza i Ucraïna. "No entenc com tanta gent no veu que la història es repeteix. Quan comencen les dictadures, sempre hi ha atacs a periodistes", afirma.
Els impostos són l’expressió pragmàtica de la ruptura moral. Bryan va sentir que tenia "l’obligació moral" de tributar en un altre lloc, on la seva contribució es destinés a causes que considera justes, i aquí va ser on va entrar Espanya. "Probablement acabem pagant més impostos aquí que als EUA, i tot i així volem fer-ho", diu Gustavo. No volen estalviar-se diners, volen estar alineats amb els valors. A Bryan també li agrada imaginar un futur a Espanya. El que té clar és que no tornarà. Buscarà alternatives. "Tinc família allà i m’encantaria veure’ls, però no tornaré fins que això acabi. Ni tan sols vull volar allà", conclou.
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