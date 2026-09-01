Riuada mortal
El Nepal busca centenars de treballadors en túnels de centrals hidroelèctriques
Els rescatistes encara no han trobat cadàvers a l’interior
Lucas Font
Els serveis de rescat nepalesos redoblen esforços per accedir com més aviat millor als túnels de les centrals hidroelèctriques arrasades per la riuada de dimecres passat, on es tem que centenars de treballadors puguin haver quedat atrapats amb vida. Els treballs se centren en prop de mitja dotzena d’estacions al llarg del riu Trishuli, als districtes de Rasuwa i Nuwakot, els més afectats pel desastre, tot i que de moment no s’ha localitzat ningú amb vida als conductes subterranis.Els serveis de rescat nepalesos estan redoblant els seus esforços per accedir com més aviat millor als túnels de les centrals hidroelèctriques arrasades per l’avinguda de dimecres passat, on es tem que centenars de treballadors puguin haver quedat atrapats amb vida. Els treballs s’estan centrant en prop de mitja dotzena d’estacions situades al llarg del riu Trishuli, als districtes de Rasuwa i Nuwakot, els més afectats pel desastre, tot i que de moment no s’ha localitzat ningú amb vida als conductes subterranis.
Una de les centrals més afectades és la de Trishuli-3A, on almenys 42 treballadors continuen desapareguts. Un equip de rescat de 90 persones va portar a terme petites explosions per accedir a l’interior del túnel. Les excavadores miren de retirar les restes de pedres i fang que bloquegen l’entrada. També es bombeja oxigen a l’interior per ajudar a respirar les persones que poden estar atrapades.Una de les centrals més afectades és la de Trishuli-3A, on almenys 42 treballadors continuen desapareguts. Un equip de rescat de 90 persones, format per membres de l’Exèrcit i de les forces de seguretat nepaleses, juntament amb especialistes xinesos, ha portat a terme petites explosions per accedir a l’interior del túnel, mentre les excavadores miren de retirar les restes de pedres i fang que han bloquejat l’entrada. També s’està bombejant oxigen a l’interior per ajudar a respirar les persones que poden estar atrapades. 120 treballadors més del projecte Trishuli-3B continuen desapareguts, a més d’uns 50 a les centrals de Chilime i Langtang Khola. En aquesta última, l’Exèrcit es va retirar ahir per les dificultats per accedir a l’interior del túnel.
Els equips de rescat sí que van poder accedir al túnel de la central hidroelèctrica de Rasuwagadhi, on es temia que fins a 14 persones haguessin quedat atrapades, però no hi van trobar cossos.
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