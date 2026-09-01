Escalada militar
El petroli supera els 90 dòlars després de la represa del xoc
Pablo Gallén
El preu del petroli Brent, referència per a Europa, avançava prop d’un 3% a primera hora d’aquest dilluns i superava els 90 dòlars per barril, en un context de creixent tensió a l’estret d’Ormuz després que els Estats Units ataquessin posicions iranianes a l’illa de Larek, situada en aquest estratègic pas marítim del golf Pèrsic.
El cru West Texas Intermediate (WTI), de referència als Estats Units, també registrava fortes pujades i s’encarregava al voltant d’un 2,6%, fins a situar-se per sobre dels 85 dòlars per barril.
En resposta als atacs nord-americans, la Guàrdia Revolucionària va assegurar ahir que un "superpetrolier" s’havia incendiat després d’impactar contra dues mines navals a l’intentar travessar l’anomenada "ruta il·legal del sud de l’estret d’Ormuz", un corredor marítim establert pels Estats Units.
L’Armada de la Guàrdia Revolucionària va indicar que el vaixell va quedar completament immobilitzat després de l’explosió de les mines, segons un comunicat recollit també per Tasnim.
Les autoritats iranianes han qüestionat reiteradament la viabilitat i legalitat del trànsit marítim a través d’aquest corredor situat al sud de l’estret.
La setmana passada, Teheran va anunciar a més un acord amb Oman per gestionar el trànsit marítim per Ormuz que, segons les autoritats iranianes, contempla el tancament de l’esmentada ruta. Els Estats Units sostenen, al contrari, que controla aquest corredor.
Dos funcionaris nord-americans citats pel portal Axios van assenyalar que per aquesta via circulen al voltant de deu milions de barrils de petroli diaris.
En paral·lel, l’Exèrcit nord-americà va afirmar aquest diumenge haver desviat més de 80 vaixells comercials en el marc del bloqueig naval imposat sobre els ports i costes de l’Iran.
Segons el CENTCOM, fins al 30 d’agost les forces nord-americanes havien desviat 83 embarcacions comercials, inutilitzat tres barcos més amb l’objectiu de garantir el compliment del bloqueig.
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