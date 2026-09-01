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La Policia conté amb trets a l’aire migrants davant un centre d’acolliment

La Policia conté amb trets a l’aire migrants davant un centre d’acolliment | CEUTA

La Policia conté amb trets a l’aire migrants davant un centre d’acolliment | CEUTA

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Reduan / Efe

La Policia Nacional va intervenir ahir a Ceuta, mitjançant trets dissuasoris a l’aire, quan centenars de migrants que estaven acampats a l’exterior del centre d’acolliment de Loma Colmenar van intentar accedir a l’interior d’una manera massiva i hi va haver una allau en què els migrants van acabar empenyent-se i enfrontant-se entre ells. La situació va obligar a desplegar un ampli dispositiu policial, que va fer càrregues per contenir els concentrats i controlar-los.

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