La Policia conté amb trets a l’aire migrants davant un centre d’acolliment
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Reduan / Efe
La Policia Nacional va intervenir ahir a Ceuta, mitjançant trets dissuasoris a l’aire, quan centenars de migrants que estaven acampats a l’exterior del centre d’acolliment de Loma Colmenar van intentar accedir a l’interior d’una manera massiva i hi va haver una allau en què els migrants van acabar empenyent-se i enfrontant-se entre ells. La situació va obligar a desplegar un ampli dispositiu policial, que va fer càrregues per contenir els concentrats i controlar-los.
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