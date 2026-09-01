El PP manifesta preocupació pel "to" de Sánchez amb el Rei
La direcció del partit critica les paraules del president del Govern sobre Ceuta i les circumscriu a la "confrontació partidista"
Mariano Alonso Freire
Les paraules de Pedro Sánchez sobre el Rei Felip VI aquest dilluns a la Cadena SER, en la seva primera entrevista del curs polític, han provocat indignació i preocupació, gairebé a parts iguals, a Gènova. El portaveu nacional dels populars, Borja Sémper, va reflectir a la roda de premsa posterior a la reunió habitual dels dilluns del Comitè de Direcció el sentir de la cúpula popular, reunida com totes les setmanes tot just uns minuts abans: "Ens neguem a convertir les institucucions més rellevants en un motiu de confrontació i manipuleig partidista", va assenyalar des del faristol.
Però la processó anava per dins. Fonts del Partit Popular (PP) es mostren atònites davant del que ha manifestat Sánchez, que va arribar a retreure de manera poc velada al monarca que encara no hagués visitat Ceuta, i va parlar fins i tot d’un regnat de "vint anys", un lapsus que després la Moncloa va corregir, i va explicar que es volia referir a les gairebé dues dècades que han passat des de la visita a la ciutat autònoma del rei Joan Carles I i la Reina Sofia l’any 2007, amb José Luis Rodríguez Zapatero a la Presidència del Govern. Creuen, a més, que el més sorprenent i alarmant, gairebé a parts iguals, és "el to" emprat pel cap de l’Executiu per referir-se al cap de l’Estat, encara més en una entrevista en el prime time radiofònic just a l’arrencada del curs polític.
Aquest estiu, el PP va atacar amb duresa el ministre de Transports, Óscar Puente, per haver atacat sense embuts el Rei, en aquest cas per la fotografia que Felip VI s’havia fet, durant un acte a Colòmbia on hi havia diversos espanyols, amb l’agitador Javier Negre. En aquest sentit, les declaracions ara de Sánchez, encara més en el context d’una crisi de l’envergadura de la de Ceuta, titllada pel mateix cap de l’Executiu com un atac a la "integritat territorial" d’Espanya, suposen per al primer partit de l’oposició un preocupant suma i segueix.
"Feijóo l’acompanyaria"
L’esmentat Sémper, a preguntes dels informadors, va acabar afirmant que el que sí que podia comprometre és que, si Feijóo arriba a la Moncloa després de les eleccions generals, seria el mateix president qui "acompanyaria" el Rei en aquesta eventual visita a la ciutat autònoma. En cent anys d’història, només dos caps d’Estat i en només dues ocasions han fet un viatge d’aquestes característiques, l’esmentat el 2007 del que avui és rei emèrit i un noranta anys abans, el 1927, del seu avi, el Rei Alfons XIII.
De moment, serà el mateix Feijóo qui aquest mateix dimecres torni a visitar Ceuta, com ja va fer els primers dies de la crisi desencadenada després de l’entrada massiva de migrants pel pas d’El Tarajal cap al territori espanyol els últims dies del mes de juliol i també fa uns dies.
Allà el rebrà el president de l’Assemblea ceutina, Juan Jesús Vivas, del PP, i tornarà a Madrid per ser dijous al ple del Congrés en què se celebrarà la compareixença monogràfica de Pedro Sánchez sobre la crisi actual. Tot i que tornarà abans, fins i tot, per assistir demà mateix a la concentració davant de l’Ajuntament de Madrid en solidaritat amb Ceuta. La mateixa concentració se celebrarà a tots els ajuntaments d’Espanya, després d’una convocatòria del PP a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la FEMP, que ha rebut crítiques de l’esquerra per considerar que els populars han mirat d’"instrumentalitzar" l’organisme que aplega tots els alcaldes del país.
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