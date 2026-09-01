Relleu en una conselleria
Tomás Carrión, número dos de Parlon a Interior, deixa el càrrec
Joana Ricardo, actual directora general d’Administració de Seguretat del departament, serà la nova secretària general
En les pròximes setmanes s’encararà la jubilació de Miquel Esquius als Mossos
Sara González
El fins ara secretari general del Departament d’Interior, Tomás Carrión, ha deixat el càrrec, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Es tracta del número dos de Núria Parlon, que des del principi de la legislatura ha exercit de mà dreta de la consellera. Fonts de la conselleria confirmen la seva sortida, que atribueixen a una decisió personal per reincorporar-se a la seva antiga plaça com a funcionari. Joana Ricardo Hoyos, actual directora general d’Administració de Seguretat, serà la nova secretària general.
Fa diversos dies que Carrión va traslladar la seva decisió de no continuar. La cúpula d’Interior agraeix la tasca que ha exercit durant aquests dos anys i destaca especialment la seva contribució a la reorganització del departament per fer-lo "més eficient". Abans de fer el salt al Govern, Carrión era director de Seguretat Ciutadana, Espai Públic i Medi Ambient a l’Ajuntament de Santa Coloma amb Parlon d’alcaldessa. Forma part del cercle de dirigents de confiança de la consellera durant la seva etapa com a alcaldessa que va fer el pas amb ella a Interior. Biòleg de formació, la seva figura va estar estretament vinculada al projecte de transformació i renaturalització del riu Besòs.
Joana Ricardo, que substituirà Carrión com a secretària general d’Interior, és llicenciada en Dret i compta amb un màster en direcció i lideratge públics. És funcionària de carrera de l’administració local i ha exercit diferents responsabilitats durant 25 anys a l’Ajuntament de Santa Coloma, com a cap dels serveis jurídics i secretària general accidental, entre altres funcions. També va ser tècnica a l’Oficina Antifrau de Catalunya entre el 2023 i el 2024, just l’any en què va ser nomenada directora general d’Administració de Seguretat de l’actual Govern.
Canvi en els Mossos
Interior ha d’encarar en les pròximes setmanes el relleu del comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, que es jubila a l’octubre. Al departament fa mesos que preparen un relleu que posarà a prova els equilibris mantinguts fins ara. La intenció de la consellera Parlon és que una comissària estigui al capdavant de la pròxima direcció dels Mossos i ja hi ha algun nom proposat que cal validar. No obstant, els canvis pensats no afectaran únicament el cap dels Mossos sinó bona part de la cúpula, ja que està previst l’ascens de diversos intendents a comissari.
La intenció dels responsables d’Interior és que el canvi sigui consensuat i no generi divisió interna dins el cos, com ha passat quan han designat altres comissaris en cap. El mandat d’Esquius ha estat caracteritzat per tornar els Mossos a l’activitat policial, allunyada de la política, després dels anys convulsos del procés sobiranista i les seves seqüeles.
En aquest sentit, s’ha notat la mà del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i els comandaments policials afins amb l’aplicació de dispositius específics d’ordre públic, com el Daga o el Kanpai, l’objectiu del qual era garantir la seguretat de la ciutadania de Catalunya. Parlon ha pogut treure pit dels grans èxits policials, amb un notable descens dels delictes, gràcies a l’aplicació d’aquestes mesures policials als carrers diàriament.
Elogi a Trapero
Ara s’espera que el relleu al capdavant de la policia catalana es faci "certa naturalitat i certa tranquil·litat", tal com va declarar Parlon en una entrevista en què també va elogiar la tasca de Trapero com "un valor afegit" a Interior. Falta per veure si l’equilibri de poder es manté amb els nous canvis tant al departament com als Mossos. Des de l’oposició, no obstant, ERC, Junts, els Comuns i la CUP han reclamat la sortida de Trapero per polèmiques com la infiltració d’agents dels Mossos en una assemblea de docents. Aquest mateix dilluns va ser el líder dels republicans, Oriol Junqueras, qui la va tornar a reclamar.
La marxa de Carrión és la segona sortida d’un secretari general del Govern d’Illa des que va començar el mandat, ja que ahir la consellera Niubó va anunciar el cessament de Teresa Sambola com a secretària general d’Educació. L’únic canvi rellevant fins ara en la cúpula de la Generalitat va ser a la Conselleria de Drets Socials, on al juliol Raúl Moreno, fins llavors número dos del departament, va ser nomenat conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. Després del moviment, el president va deixar clar que no és partidari, almenys ara per ara, d’una remodelació del Govern.La marxa de Carrión és la segona sortida que es produeix d’un secretari general del Govern d’Illa des que va començar el mandat, ja que aquest mateix dilluns la consellera Niubó ha anunciat el cessament de Teresa Sambola com a secretària general d’Educació. L’únic canvi rellevant que s’havia produït fins ara a la cúpula de la Generalitat havia sigut a la conselleria de Drets Socials, on el mes de juliol passat Raúl Moreno, fins aleshores número dos del departament, va ser nomenat conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. Després d’aquest moviment, el president va deixar clar que no és partidari, almenys ara per ara, d’una remodelació del Govern.
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