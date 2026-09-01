Trump provoca una fuga de talent científic dels EUA
Les retallades, les traves migratòries i el transvasament de fons de les ciències pures cap al desenvolupament comercial de la IA empenyen els investigadors a buscar alternatives
«No hi ha res a què tornar», diu la Carina, nascuda a Mèxic i nacionalitzada nord-americana fa 20 anys
Irene Benedicto
Per a EB Dickinson, epidemiòloga de 27 anys, treballar als Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units (NIH) hauria sigut la màxima aspiració professional: són el màxim finançador públic de recerca biomèdica del món, amb gairebé 48.000 milions de dòlars anuals. No obstant, quan Donald Trump va tornar a la Casa Blanca, va canviar Washington per la Universitat de Barcelona i ara projecta la seva carrera a Espanya.
"Després de les eleccions van començar a acomiadar massivament treballadors dels NIH. Hi havia molta inestabilitat", explica Dickinson a EL PERIÓDICO. Ella, com molts científics referents en el seu camp, va triar els Estats Units per la fortalesa dels seus programes de recerca, però ara sent que el país els empeny a marxar.
Trump i el seu secretari de Salut, Robert Kennedy Junior, escèptic amb les vacunes i promotor de teories de la conspiració, es van proposar desmantellar els programes insígnia dels NIH. En un any, 5.844 ajuts van ser cancel·lats o suspesos. Tot i que molts es van restituir, es calcula que 1.231 projectes han sigut cancel·lats i les interrupcions van afectar fins i tot pacients en assajos clínics.
L’ofensiva contra la ciència s’ha recolzat en bona part en el rebuig de l’Administració Trump a tot el que engloba sota la demonitzada etiqueta de "diversitat". Dickinson recorda la cancel·lació de projectes amb "ratolins transgènics", un exemple de com es rastrejaven paraules clau –en aquest cas, "trans"– sense comprovar ni tan sols el contingut real de la recerca.
L’epidemiòloga va sentir aquell assenyalament. La seva especialitat era el virus del Zika i, a més, formava part d’un grup de treballadors LGBTQI+. "Ens van dir que el nostre grup no era apropiat segons el nou Govern federal i que havíem de deixar d’existir", i recorda aquells mesos com a "frustrants, depriments i estressants".
La Carina, de 56 anys, lingüista especialitzada en llengües indígenes, fa més de 30 anys que és a la universitat nord-americana i treballa en un centre de la costa oest amb la màxima categoria investigadora. Era d’estada a França quan, a l’abril del 2025, l’Administració Trump va cancel·lar el seu projecte. No era només un problema de fons: la paraula "diversitat", aquesta vegada lingüística perquè estudiava la transformació de llengües que coexisteixen, la va situar sota sospita.
Tot i haver adquirit la nacionalitat nord-americana fa més de 20 anys, la Carina, mexicana de naixement, continua tenint problemes als aeroports, fins al punt que un agent de l’Administració de Seguretat en el Transport (TSA) la va agafar mentre esperava el seu torn a la cua de passaports, sense avís previ, en el que ella descriu com a abús físic i sexual. "He viscut moltes vegades què és que et portin a una sala, estiguis incomunicada durant hores i no et donin ni aigua. No m’hi exposaré una vegada més", assegura.
Amb els seus advocats, ha demanat el seu expedient migratori, sense èxit de moment, i no pensa tornar als EUA fins saber quina informació tenen les autoritats sobre ella o de què l’acusen. També va retirar d’internet informació de les seves investigacions destinada a ajudar comunitats migrants, perquè tem que l’Administració la faci servir per anar a buscar les persones que va entrevistar, sovint molt vulnerables. "No vull posar-les en risc". La seva estada a França ja supera un any, decidida a no tornar. Diu que se li han obert els ulls: durant 30 anys, va acceptar viure en un país els valors del qual no compartia, creient que era l’única manera de contribuir amb la seva feina d’investigadora. "Em va quedar molt clar que tot el que era lleig dels EUA, que jo ja coneixia, ara finalment està ben ancorat, sustentat i promogut pel Govern". I afegeix: "No hi ha res a què tornar".
El Santiago, espanyol de 33 anys, se’n va anar als EUA en plena crisi econòmica i hi va desenvolupar tota la seva carrera, fins al retorn de Trump. Aquest astrofísic, que depenia de la Fundació Nacional de Ciència dels Estats Units (NSF), ha vist com aquesta institució cancel·lava uns 1.400 projectes aquest any. "Ha sigut un cop molt fort per a tota la nostra comunitat", assegura. A molts "els han tret el terra de sota els peus", afegeix.
Els visats de col·laboració eren cada vegada més restrictius, especialment amb la Xina, un motor en el seu àmbit. Però fins i tot impedien que científics europeus sortissin del país durant tot el seu contracte. També li preocupa el gir cap a la IA. Al Departament d’Energia, observa, "han agafat diners que abans anaven a ciència bàsica i els han redirigit cap a la intel·ligència artificial". Li sembla "sense solta ni volta" concentrar-se en aplicacions immediates, com els grans models de llenguatge (LLM), mentre matemàtiques i física perden pes, la base d’una IA cada vegada més sofisticada.
Atracció d’Europa
França va encapçalar la resposta europea i va atreure molta gent cap allà. Espanya va reforçar el 2025 el programa ATRAE per recuperar talent de l’estranger: dels 37 seleccionats, 21 treballaven als EUA. Alemanya va reaccionar una mica més tard pel seu canvi de Govern, però el canceller, Friedrich Merz, va acabar desplegant més de 600 milions d’euros. El Canadà ha anat més enllà, amb 1.700 milions de dòlars canadencs.
El Santiago va veure l’oportunitat de tornar a casa amb una beca europea. Admet que l’incentiu econòmic continua sent enorme als EUA. "La majoria de la gent en la meva posició decideix quedar-se perquè els sous i les oportunitats continuen sent més alts allà, tot i que no necessàriament millors", remarca. "La meva decisió de tornar ha sigut molt intencionada, gairebé militant".
Al març del 2025, una enquesta de Nature entre els seus lectors va revelar que el 75,3% dels que van respondre es plantejava abandonar el país. El Joao es va avançar. Per a aquest enginyer del Brasil, que va desenvolupar el gruix de la seva carrera als EUA, tot va canviar amb la repressió migratòria de Trump el 2016. "Al principi vaig pensar: ‘Això no va amb mi. No aniran a buscar l’immigrant que ve a fer un doctorat’. Després va quedar clar que sí que ens podia afectar a tots", recorda. I va ser conseqüent, fins al punt que, quan va trobar una posició que li interessava a Europa, ja governava Biden i prometia el retorn a la normalitat. El Joao se’n va anar igualment, primer a Alemanya, després a França, i sempre vinculat a Espanya.
Ara observa com col·legues seus segueixen el seu mateix camí. "Un europeu pot assumir una mica més de risc: perd el visat dels EUA i torna a Alemanya. Però quan vens del Sud Global, has de ser molt més curós". Va decidir prioritzar l’estabilitat, imprescindible per a investigacions de llarg recorregut: "No es tracta només de quina feina puc fer, sinó de si el país em permetrà continuar allà per fer-la", assenyala.
Des que Dickinson va deixar els INS dels EUA, antics companys li pregunten com venir a Europa. Ella se sent "privilegiada i agraïda" per l’alternativa. Va arribar amb un castellà bàsic i ja parla català. Tot i així, sent una punxada quan mira enrere: "El que té mèrit és quedar-se als EUA per plantar cara a aquesta Administració", conclou.
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