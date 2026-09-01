Vox exigeix la suspensió del tractat d’amistat amb el Marroc
Mariano Alonso Freire
Vox ha aprovat per unanimitat una declaració política en defensa de la sobirania i la integritat territorial d’Espanya i per a la suspensió del Tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb el Marroc. El manifest s’ha llegit i aprovat durant la reunió del Comitè Executiu Nacional celebrada aquest dilluns després de les vacances, i que ha comptat amb la participació dels vicepresidents i consellers de Vox en els governs autonòmics; els portaveus nacionals i regionals i els membres del Comitè d’Acció Política.
La declaració política de Vox suposa un pas més en l’escalada dels de Santiago Abascal sobre la crisi, i en els primers instants, després de l’allau migratòria dels últims dies de juliol, ni tan sols va mencionar el Marroc, i va reduir el que havia passat a una "crisi migratòria". Setmanes després, el grup parlamentari de Vox va presentar una Proposició no de Llei (PNL) perquè s’exclogués el Marroc de la seu compartida amb Espanya i Portugal del Mundial de futbol de l’any 2030. I ara arriba la petició màxima d’una ruptura total de relacions amb el veí del sud.
Sobirania
La formació que presideix Santiago Abascal reafirma en el comunicat que "Ceuta i Melilla són part integrant i inseparable d’Espanya" i sosté que "la sobirania espanyola sobre aquests territoris no està sotmesa a cap negociació, discussió o transacció". Vox rebutja, a més, "qualsevol pretensió del Regne del Marroc sobre Ceuta, Melilla o qualsevol de les places i llocs de sobirania espanyola al nord d’Àfrica" i declara que la seva sobirania "no és susceptible de negociació bilateral ni pot constituir objecte de cap procés de diàleg sobre la seva eventual transferència al Marroc”.
Per tant, Vox condemna formalment les recents declaracions del Govern marroquí que qüestionen la sobirania i la integritat territorial d’Espanya: “Espanya no pot acceptar com a normal que un Estat que es presenta com a amic, veí i soci estratègic reivindiqui simultàniament parts integrants del territori subjecte a sobirania espanyola”.
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