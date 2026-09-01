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Vox exigeix la suspensió del tractat d’amistat amb el Marroc

Vox demana la suspensió del Tractat d'Amistat amb el Marroc: &quot;Qui ens envaeix no pot ser el nostre amic&quot;

Vox demana la suspensió del Tractat d'Amistat amb el Marroc: "Qui ens envaeix no pot ser el nostre amic"

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Mariano Alonso Freire

Madrid

Vox ha aprovat per unanimitat una declaració política en defensa de la sobirania i la integritat territorial d’Espanya i per a la suspensió del Tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb el Marroc. El manifest s’ha llegit i aprovat durant la reunió del Comitè Executiu Nacional celebrada aquest dilluns després de les vacances, i que ha comptat amb la participació dels vicepresidents i consellers de Vox en els governs autonòmics; els portaveus nacionals i regionals i els membres del Comitè d’Acció Política.

La declaració política de Vox suposa un pas més en l’escalada dels de Santiago Abascal sobre la crisi, i en els primers instants, després de l’allau migratòria dels últims dies de juliol, ni tan sols va mencionar el Marroc, i va reduir el que havia passat a una "crisi migratòria". Setmanes després, el grup parlamentari de Vox va presentar una Proposició no de Llei (PNL) perquè s’exclogués el Marroc de la seu compartida amb Espanya i Portugal del Mundial de futbol de l’any 2030. I ara arriba la petició màxima d’una ruptura total de relacions amb el veí del sud.

Sobirania

La formació que presideix Santiago Abascal reafirma en el comunicat que "Ceuta i Melilla són part integrant i inseparable d’Espanya" i sosté que "la sobirania espanyola sobre aquests territoris no està sotmesa a cap negociació, discussió o transacció". Vox rebutja, a més, "qualsevol pretensió del Regne del Marroc sobre Ceuta, Melilla o qualsevol de les places i llocs de sobirania espanyola al nord d’Àfrica" i declara que la seva sobirania "no és susceptible de negociació bilateral ni pot constituir objecte de cap procés de diàleg sobre la seva eventual transferència al Marroc”.

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Per tant, Vox condemna formalment les recents declaracions del Govern marroquí que qüestionen la sobirania i la integritat territorial d’Espanya: “Espanya no pot acceptar com a normal que un Estat que es presenta com a amic, veí i soci estratègic reivindiqui simultàniament parts integrants del territori subjecte a sobirania espanyola”.

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