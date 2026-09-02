Alemanya acusa Rússia de l’atac fallit a l’aeroport de Leipzig
Berlín busca una "resposta consensuada" amb la UE i l’OTAN a l’atemptat amb drons bomba a avions de transport militar ucraïnesos
Gemma Casadevall
El Govern alemany va acusar formalment Rússia de l’atac fallit amb drons bomba de l’agost passat contra l’aeroport de Leipzig, a l’est del país. "La manera d’actuar, el material i les tècniques utilitzades apunten amb tota claredat a Rússia", va afirmar el ministre de l’Interior alemany, Alexander Dobrindt, gairebé un mes després que s’activessin les alarmes per la presència d’un dron amb explosius en aquest aeròdrom, punt neuràlgic per al transport de subministraments militars a Ucraïna dels seus aliats occidentals. "Sabem que Alemanya és objectiu d’atacs híbrids russos en forma de sabotatges, desinformació i ciberatacs, que no poden quedar sense resposta", va afegir el ministre, en una compareixença conjunta amb el titular d’Exteriors, Johann Wadephul.El govern alemany ha acusat formalment Rússia de l’atac fallit amb drons bomba de l’agost passat contra l’aeroport de Leipzig, a l’est del país. "La manera d’actuar, el material i les tècniques fetes servir apunten amb tota claredat a Rússia", ha afirmat el ministre de l’Interior alemany, Alexander Dobrindt, gairebé un mes després que s’activessin les alarmes per la presència d’un dron amb explosius en aquest aeròdrom, punt neuràlgic per al transport de subministraments militars a Ucraïna dels seus aliats occidentals. "Sabem que Alemanya és objectiu d’atacs híbrids russos en forma de sabotatges, desinformació i atacs cibernètics, que no poden quedar sense resposta", va afegir el ministre, en una compareixença conjunta amb el titular d’Exteriors, Johann Wadephul.
El que ha passat a Leipzig "no és un cas aïllat", va asseverar Dobrindt. S’inscriu en una llarga llista d’atacs híbrids en què intervenen el que el ministre alemany va qualificar d’"agents de baix nivell" russos. Només l’any passat es van detectar a Alemanya 200.000 atacs cibernètics presumptament procedents de l’exterior, uns 1.000 vols de drons sobre instal·lacions militars o infraestructures crítiques i 300 casos sospitosos de sabotatge, segons la televisió pública ZDF. La seva autoria és difícil de demostrar, però el principal sospitós és Moscou.El que ha passat a Leipzig "no és un cas aïllat", va asseverar Dobrindt. S’inscriu en una llarga llista d’atacs híbrids en què intervenen el que el ministre alemany va qualificar d’"agents de baix nivell" russos. Només l’any passat es van detectar a Alemanya 200.000 atacs cibernètics presumptament procedents de l’exterior, uns 1.000 vols de drons sobre instal·lacions militars o infraestructures crítiques i 300 casos sospitosos de sabotatge, segons la televisió pública ZDF. La seva autoria és difícil de demostrar, però el principal sospitós és Moscou.
La resposta d’Alemanya consistirà, va precisar Wadephul, en el tancament del consolat general rus de Bonn i de la Casa de Rússia de Berlín, un centre cultural que actua suposadament de tapadora per a l’espionatge de Moscou, al qual es rescindirà el contracte. Així mateix, s’incrementarà el control sobre els passatgers procedents de Rússia i sobre l’anomenada "flota fantasma" russa.La resposta per part d’Alemanya consistirà, va precisar Wadephul, en el tancament del consolat general rus de Bonn, a l’oest del país, així com de la denominada Casa de Rússia de Berlín, un centre cultural que actua suposadament de tapadora per a l’espionatge de Moscou al qual es rescindirà el contracte. Així mateix s’incrementaran el control sobre els passatgers procedents de Rússia i sobre l’anomenada "flota fantasma" russa. Wadephul proposarà una extensió de les sancions de la UE contra Rússia en la reunió dels titulars d’Exteriors comunitaris a Irlanda.Wadephul proposarà a més una extensió de les sancions de la UE contra Rússia en la reunió dels titulars d’Exteriors comunitaris que té lloc a Irlanda i a la qual es va sumar el ministre alemany, després de la seva intervenció a Berlín.
La compareixença de Wadephul i Dobrindt segueix unes declaracions del canceller alemany, Friedrich Merz, el cap de setmana passat, en què va anunciar una "resposta consensuada" amb els seus aliats de la UE i l’OTAN a l’"atac híbrid" de Leipzig. Segons la ZDF, Merz va abordar ahir la qüestió amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Fins ara, ni el canceller ni els seus ministres havien apuntat explícitament a Moscou, malgrat que en mitjans alemanys es donava per fet la "pista russa".La compareixença de Wadephul i Dobrint segueix unes declaracions del canceller alemany, Friedrich Merz, el cap de setmana passat, on va anunciar una "resposta consensuada" amb els seus aliats de la UE i l’OTAN a l’"atac híbrid" de Leipzig. Segons la televisió pública ZDF, Merz abordat aquest dimarts la qüestió amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Fins ara, ni el canceller ni els seus ministres havien apuntat explícitament Moscou, malgrat que en mitjans alemanys es donava per fet la "pista russa".
"Agents estrangers"
L’atac frustrat de Leipzig es va produir el 4 d’agost. El dron-bomba no va arribar a esclatar perquè va ser neutralitzat per un treballador que va detectar l’artefacte al costat d’avions Antonov ucraïnesos. Es van activar les alarmes en el que es va qualificar d’"atac híbrid" provocat per "agents estrangers", sense especificar de quin país, contra una infraestructura crítica del país.L’atac frustrat de Leipzig es va produir el 4 d’agost. El dron-bomba no va arribar a esclatar, perquè va ser neutralitzat de forma fortuïta per un treballador del recinte que va detectar l’artefacte transitant al costat d’avions de transport Antonov ucraïnesos. Es van activar immediatament les alarmes en el que es va qualificar d’"atac híbrid" provocat per "agents estrangers", tot i que sense especificar de quin país, contra una infraestructura crítica del país. Segons el setmanari Der Spiegel, en l’atemptat frustrat va intervenir un espia rus i diverses persones més. L’explosiu utilitzat és comú en els serveis secrets d’aquest país.La compareixença de Dobrindt i Wadephul va ser sense torn de preguntes. Però segons el setmanari Der Spiegel, en l’atemptat frustrat va intervenir un espia rus i diverses persones més. L’explosiu utilitzat és així mateix comú en els serveis secrets d’aquest país. nFeia diverses hores que el dron era al recinte quan va ser detectat de forma fortuïta pel treballador, un conductor d’autobusos. Havia esquivat els sensors de l’aeroport ja que aparentment havia sigut modificat per poder eludir aquests sistemes. Poc després va col·lidir un segon aparell no tripulat contra un avió de càrrega de DHL, companyia que també té el seu centre operatiu a Leipzig. Dies més tard, segons mitjans alemanys, es va detectar un tercer aparell similar.
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