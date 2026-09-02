Almeida acusa Exteriors d’‘ocupar’ Casa Árabe
L’alcalde de Madrid prepara la via judicial després de vèncer el termini per al desallotjament
Héctor González
Venç el termini donat per l’Ajuntament de Madrid a Casa Árabe per desallotjar les Escuelas Aguirre sense que la institució hagi donat cap mostra d’acatar la decisió, el xoc va pujar una octava. L’alcalde, José Luis Martínez-Almeida, va acusar ahir el Ministeri d’Exteriors de mantenir una "ocupació il·legal" de l’edifici i va anunciar que el consistori estudia emprendre accions legals per recuperar la seva possessió.Venc el termini donat per l’Ajuntament de Madrid a Casa Àrab per desallotjar les Escoles Aguirre sense que la institució hagi donat cap mostra d’acatar la decisió, el xoc ha pujat una vuitena. L’alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha acusat aquest dimarts el Ministeri d’Exteriors de mantenir una "ocupació il·legal" de l’edifici i ha anunciat que el consistori estudia emprendre accions legals per recuperar la seva possessió.
"En aquests moments, segons la nostra opinió, s’està produint una ocupació il·legal de Casa Árabe per part del Ministeri d’Afers Estrangers", va afirmar després de la reunió de l’equip de govern municipal per a l’inici del nou curs polític."En aquests moments, segons la nostra opinió, s’està produint una ocupació il·legal de Casa Àrab per part del Ministeri d’Afers Estrangers", ha afirmat Almeida des del Retiro després de la reunió de l’equip de Govern municipal per a l’inici del nou curs polític. Mentre aquesta tenia lloc, la pròxima seu de Casa Àrab, situada a Alcalá, 62, s’ha mantingut tancada i els seus empleats teletreballant.
Segons el regidor madrileny, el departament liderat per José Manuel Albares no ha atès els requeriments municipals i s’està negant a convocar el Consell Rector de Casa Árabe, òrgan en què participa l’Ajuntament i que, segons el govern local, hauria d’abordar formalment la sortida de la institució de l’immoble. "Davant els requeriments d’aquest ajuntament, no hi ha cap resposta per part del ministeri. El ministeri s’està negant a convocar, perquè té la majoria de la potestat, el Consell Rector de Casa Árabe", va lamentar Almeida.Segons el regidor madrileny, el departament liderat per José Manuel Albares no ha atès els requeriments municipals i s’està negant a convocar el Consell Rector de Casa Àrab, òrgan en què participa l’ajuntament i que, segons el Govern local, hauria d’abordar formalment la sortida de la institució de l’immoble. "Davant els requeriments d’aquest ajuntament, no hi ha cap resposta per part del Ministeri. El Ministeri s’està negant a convocar, perquè té la majoria de la potestat, el Consell Rector de Casa Àrab", ha lamentat Almeida.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament prepara ja la via judicial. "Exercirem les accions legals que siguin oportunes per aconseguir la convocatòria del Consell Rector i recuperar la possessió de l’edifici", va avançar l’alcalde popular. Almeida va responsabilitzar Exteriors de qualsevol eventual accident que pogués afectar treballadors, visitants o vianants mentre continuï ocupant-se l’immoble.Davant aquesta situació, l’ajuntament prepara ja la via judicial. "Exercirem les accions legals que siguin oportunes" per aconseguir la convocatòria del Consell Rector i recuperar la possessió de l’edifici, ha avançat l’alcalde popular. Així mateix, Almeida ha responsabilitzat Exteriors de qualsevol eventual accident que pogués afectar treballadors, visitants o vianants mentre continuï ocupant-se l’immoble.
Malgrat que ahir era la data límit assenyalada per l’Ajuntament, no hi ha acord definitiu entre les administracions sobre el futur de la seu. Casa Árabe manté tancades les portes de les Escuelas Aguirre i la seva plantilla teletreballa.
Manifestació
La controvèrsia va arribar també ahir a la tarda al carrer. Alumnes de Casa Árabe van convocar una concentració a les 19.00 hores als jardins de les Escuelas Aguirre per rebutjar el desallotjament de l’immoble. La protesta es va celebrar sota el lema Casa Árabe no es toca.La controvèrsia arribarà també aquest dimarts al carrer. Alumnes de Casa Àrab han convocat una concentració a les 19.00 hores als jardins de les Escoles Aguirre per rebutjar el desallotjament de l’immoble. La protesta se celebrarà sota el lema "Casa Àrab no es toca" i coincidirà amb la jornada en què expira l’ultimàtum fixat per l’ajuntament.
Els convocants no neguen que l’edifici pugui necessitar obres, però rebutgen que la rehabilitació desemboqui en una sortida definitiva. Proposen intervenir per fases, tancar temporalment algunes dependències o traslladar l’activitat mentre durin els treballs amb el compromís de tornar després.
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