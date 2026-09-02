CRISI MIGRATÒRIA
¿Què és el CENIF? La unitat policial que assenyala el Marroc en la crisi de Ceuta
La unitat policial que ha fet l’informe sobre Ceuta «assumeix l’elaboració dels informes especialitzats sol·licitats per òrgans nacionals i internacionals en matèria d’estrangeria i fronteres, així com la coordinació estratègica i el seu impacte operatiu»
Tono Calleja Flórez
L’informe que revela la presumpta participació de les autoritats marroquines en la crisi migratòria de Ceuta va ser elaborat per agents del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), la unitat policial que «assumeix l’elaboració dels informes especialitzats sol·licitats per òrgans nacionals i internacionals en matèria d’estrangeria i fronteres, així com la coordinació estratègica i el seu impacte operatiu», segons especifica l’ordre del Ministeri de l’Interior que desenvolupa l’estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i territorials de la Direcció General de la Policia.
Aquesta unitat ha enviat l’ofici policial a la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón després que la magistrada, arran de la denúncia presentada pel partit extraparlamentari Iustitia Europa, encarregués a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres (UCRIF-Central) un informe «sobre l’entrada irregular massiva de ciutadans procedents del territori marroquí [...], així com de si ens trobem davant d’una acció concertada o dirigida per alguna organització o grup criminal», segons especifica una interlocutòria del 31 de juliol.
En aquest sentit, el CENIF «coordina els Punts de Contacte Nacionales integrats a la Comissaria General per a l’ intercanvi d’informació i la cooperació tècnica i operativa en l’àmbit de la immigració i el control de les fronteres amb unitats homòlogues, especialment sobre l’avaluació de vulnerabilitat dels llocs fronterers, els fluxos migratoris, la immigració irregular i l’encreuament il·legal de les fronteres».
Suport a les fronteres
També presta, «si escau, suport a les fronteres exteriors, coordinant les actuacions que siguin necessàries des del punt de vista operatiu, material, tècnic, logístic o organitzatiu, per al correcte desenvolupament de les seves funcions».organitzatiu, per al correcte acompliment de les seves comeses.
Finalment, d’aquesta Unitat depèn la Brigada de Coordinació per a assumptes relacionats amb l’Agència Frontex, que gestiona i coordina les activitats que, dins de l’àmbit de la Prefectura General, estiguin relacionades amb les actuacions de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes.
En virtut d’aquesta normativa, al CENIF també li correspon «l’activitat d’intel·ligència criminal a les àrees de competència de la Comissaria General».
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
- Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política