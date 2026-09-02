Feijóo i Abascal lideraran les concentracions en suport a Ceuta
Els líders del PP i Vox participen avui plegats en un acte a Madrid previ a les explicacions de Sánchez al Congrés
Mariano Alonso Freire
Ceuta continua al centre neuràlgic de la vida política nacional. Tant, que avui es veurà una imatge difícil de trobar: la d’Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal encapçalant, junts però cadascú per la seva banda, una concentració amb motiu del Dia de Ceuta davant l’Ajuntament de Madrid. Abans de celebrar-se ja va ser polèmica, ja que el consistori de la capital va comunicar que hauria sigut prohibida per la Delegació del Govern, fet que aquesta institució va desmentir i va explicar que simplement es va traslladar a l’Ajuntament, que lidera el popular José Luis Martínez-Almeida, que, com que l’havia convocada un alcalde i no un particular, només podia tenir la condició d’acte institucional i no "de manifestació exercida a l’empara del dret fonamental de reunió". La mateixa Delegació va informar que es va comunicar la convocatòria a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a fi que garanteixin "la seguretat de la seva celebració".
Abans d’això, Feijóo i Abascal van clamar contra el Govern. "Que Espanya parli. Això és el que els fa por", va afirmar el líder del PP a les xarxes socials, mentre que el dirigent de Vox va assenyalar: "Facin el que facin per impedir-ho... demà milers i milers d’espanyols seran als carrers contra aquest govern tirànic, corrupte i traïdor. I, per descomptat, com un més, jo hi seré".
Manifestació, concentració o acte institucional, serà tot just el preludi de la intervenció de tots dos en el debat monogràfic al Congrés de demà, en què Pedro Sánchez donarà la seva versió de la crisi migratòria.
La concentració també està convocada a la resta de consistoris d’Espanya, en una acció promoguda pel PP a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que presideix l’alcaldessa popular de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, i que l’esquerra ha criticat perquè considera que els populars instrumentalitzen de manera partidista l’organisme que aglutina els alcaldes del país.
Al PP es va mirar de rebatre aquestes crítiques ahir, quan el seu portaveu del Comitè de Direcció, Borja Sémper, va qualificar les concentracions d’"apartidistes", a RNE. Però la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, es va esplaiar sobre això: "Aquí ja comencem amb les tebieses. ¿Com no ha d’anar contra ningú? ¿De manera que aquí tenim una invasió a Ceuta i no ens manifestem contra ningú? I llavors, què fem: ¿cantar una nadala?".
Mentrestant, cap membre del Govern de la Generalitat, així com tampoc el PSC, liderat pel president Salvador Illa, participarà avui en les concentracions convocades per la FEMP. La lectura dels socialistes catalans, en la línia del PSOE, és que el PP i Vox atien la "confrontació" a costa d’una situació "dramàtica", per la qual cosa van acusar tots dos partits d’actuar de manera "irresponsable", informa Sara González.
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