Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim a ManresaCan JorbaCurs escolarKids&Us ManresaICLLligues Catalanes de Bàsquet
instagramlinkedin

Guerra comercial

Google i Apple es pleguen davant Trump i canvien el nom del llac Ontario pel de ‘llac Amèrica’

Els serveis de mapes dels dos gegants tecnològics adopten la nova nomenclatura establerta pel Govern dels Estats Units com a eina de pressió en la seva pugna aranzelària amb el Canadà, que rebutja el canvi

Des dels EUA, tant Google Maps com Google Earth ja rebategen el llac Ontario amb el nom trumpista ‘llac Amèrica’

Des dels EUA, tant Google Maps com Google Earth ja rebategen el llac Ontario amb el nom trumpista ‘llac Amèrica’ / Google Earth

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Carles Planas Bou

Barcelona

Google i Apple s’han vist atrapades en la propaganda de Donald Trump. El 27 d’agost, el president dels Estats Units va firmar una ordre executiva per rebatejar el llac Ontario que separa el país del Canadà com a «llac Amèrica», un canvi de nom que respon a la guerra comercial oberta contra el seu veí.

Ottawa va rebutjar aquesta modificació unilateral, però els dos gegants tecnològics semblen haver sucumbit a la pressió trumpista. Google va ser el primer a claudicar. Diumenge, Google Maps va alterar la nomenclatura del més petit dels Grans Llacs per als usuaris nord-americans. «Com actualitzem Google Maps per reflectir els canvis de nom en fonts oficials del Govern, les persones que utilitzin Maps als EUA veuran Lake America, mentre que els que siguin al Canadà continuaran veient Lake Ontario», va explicar la companyia en un comunicat.

Des de fora dels EUA i el Canadà, Google Maps descriu la llacuna sota control dels dos països com Lake Ontario (Lake America), segons ha pogut comprovar EL PERIÓDICO. El canvi també s’aprecia des del servei geoespacial Google Earth.

Canvis a Apple Maps

Ara ha sigut el torn d’Apple. La firma de la poma ha canviat el nom del llac a «Lake America» a Apple Maps, segons una revisió d’ Axios. La setmana passada, Trump va pressionar la companyia ara dirigida per John Ternus perquè fes el canvi, va declarar dilluns el secretari del Departament de l’Interior, Doug Burgum, a Fox Business.

La modificació seria únicament visible per als usuaris nord-americans, doncs, segons ha pogut comprovar aquest diari, des d’Espanya continua veient-se com Lago Ontario. No obstant, el cercador del servei sí etiqueta aquesta llacuna amb el nou nom establert per la Casa Blanca.

L’administració Trump va celebrar el canvi com una victòria, amb el president compartint la notícia a les xarxes socials. Tot i que té poder per determinar com el Govern es refereix a accidents geogràfics, no pot obligar que ho facin altres països.

Notícies relacionades

«Sabem que els EUA estan canviant. Les seves relacions comercials, la seva política exterior, els seus monuments nacionals, els seus hidrònims», va contestar el primer ministre del Canadà, Mark Carney. «Els canadencs també saben que trucar a les coses pel seu nom significa anomenar-lo llac Ontario: llavors, ara i sempre».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
  2. Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
  3. El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
  4. Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
  5. La renovació del DNI s’encalla a Catalunya: sense cita a les comissaries fins a l’octubre i amb cites lluny de casa
  6. La regidora de la CUP de Moià després de rebre una allau de comentaris masclistes: 'Això ni em tirarà enrere ni em tombarà
  7. Necrològiques de l'1 de setembre de 2026
  8. Manresa rep delerosa i amb els braços ben oberts un Correfoc espectacular

Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya

Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya

La Seu fa un camp nou de futbol 7 per donar sortida a la demanda que té

La Seu fa un camp nou de futbol 7 per donar sortida a la demanda que té

Google i Apple es pleguen davant Trump i canvien el nom del llac Ontario pel de ‘llac Amèrica’

Google i Apple es pleguen davant Trump i canvien el nom del llac Ontario pel de ‘llac Amèrica’

Hollywood perd pes a Venècia

Hollywood perd pes a Venècia

Berga Grup Independent exigeix al govern de Berga que controli l’estat dels edificis del municipi

Berga Grup Independent exigeix al govern de Berga que controli l’estat dels edificis del municipi

La Policia informa l’Audiència Nacional que agents marroquins van guiar els immigrants que van passar a Ceuta

La Policia informa l’Audiència Nacional que agents marroquins van guiar els immigrants que van passar a Ceuta

El color del blíster pot dir-te si un medicament es pot guardar al pastiller

El color del blíster pot dir-te si un medicament es pot guardar al pastiller

Marlaska demana al director de la Policia que aclareixi si un informe apunta a gendarmes marroquins dirigint l’entrada de migrants a Ceuta

Marlaska demana al director de la Policia que aclareixi si un informe apunta a gendarmes marroquins dirigint l’entrada de migrants a Ceuta
Tracking Pixel Contents