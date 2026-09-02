Guerra comercial
Google i Apple es pleguen davant Trump i canvien el nom del llac Ontario pel de ‘llac Amèrica’
Els serveis de mapes dels dos gegants tecnològics adopten la nova nomenclatura establerta pel Govern dels Estats Units com a eina de pressió en la seva pugna aranzelària amb el Canadà, que rebutja el canvi
Carles Planas Bou
Google i Apple s’han vist atrapades en la propaganda de Donald Trump. El 27 d’agost, el president dels Estats Units va firmar una ordre executiva per rebatejar el llac Ontario que separa el país del Canadà com a «llac Amèrica», un canvi de nom que respon a la guerra comercial oberta contra el seu veí.
Ottawa va rebutjar aquesta modificació unilateral, però els dos gegants tecnològics semblen haver sucumbit a la pressió trumpista. Google va ser el primer a claudicar. Diumenge, Google Maps va alterar la nomenclatura del més petit dels Grans Llacs per als usuaris nord-americans. «Com actualitzem Google Maps per reflectir els canvis de nom en fonts oficials del Govern, les persones que utilitzin Maps als EUA veuran Lake America, mentre que els que siguin al Canadà continuaran veient Lake Ontario», va explicar la companyia en un comunicat.
Des de fora dels EUA i el Canadà, Google Maps descriu la llacuna sota control dels dos països com Lake Ontario (Lake America), segons ha pogut comprovar EL PERIÓDICO. El canvi també s’aprecia des del servei geoespacial Google Earth.
Canvis a Apple Maps
Ara ha sigut el torn d’Apple. La firma de la poma ha canviat el nom del llac a «Lake America» a Apple Maps, segons una revisió d’ Axios. La setmana passada, Trump va pressionar la companyia ara dirigida per John Ternus perquè fes el canvi, va declarar dilluns el secretari del Departament de l’Interior, Doug Burgum, a Fox Business.
La modificació seria únicament visible per als usuaris nord-americans, doncs, segons ha pogut comprovar aquest diari, des d’Espanya continua veient-se com Lago Ontario. No obstant, el cercador del servei sí etiqueta aquesta llacuna amb el nou nom establert per la Casa Blanca.
L’administració Trump va celebrar el canvi com una victòria, amb el president compartint la notícia a les xarxes socials. Tot i que té poder per determinar com el Govern es refereix a accidents geogràfics, no pot obligar que ho facin altres països.
«Sabem que els EUA estan canviant. Les seves relacions comercials, la seva política exterior, els seus monuments nacionals, els seus hidrònims», va contestar el primer ministre del Canadà, Mark Carney. «Els canadencs també saben que trucar a les coses pel seu nom significa anomenar-lo llac Ontario: llavors, ara i sempre».
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