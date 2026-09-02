El Govern destina 309 milions i apuja les bonificacions laborals al 75%
El Consell de Ministres també aprova un crèdit de 63 milions per atendre els menors no acompanyats a la ciutat
Pablo Gallén
El Govern va aprovar ahir destinar més de 309 milions d’euros a Ceuta els pròxims quatre mesos, una xifra equivalent al 16% del seu producte interior brut (PIB). El paquet, dissenyat després de la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma, combina ajudes directes, alleujament fiscal, bonificacions a les cotitzacions, finançament i reforços en serveis públics, seguretat i acollida. A aquesta mobilització s’hi afegiran 50 milions d’euros en avals de l’Estat per facilitar l’accés al crèdit.El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar més de 309 milions d’euros a Ceuta els pròxims quatre mesos, una xifra equivalent al 16% del seu producte interior brut (PIB). El paquet, dissenyat després de la crisi que viu la ciutat autonòma des del passat 30 de juliol, quan 72.000 persones van accedir irregularment a la ciutat autònoma, combina ajudes directes, alleujament fiscal, bonificacions a les cotitzacions, finançament i reforços en serveis públics, seguretat i acollida. A aquesta mobilització s’hi afegiran altres 50 milions d’euros en avals de l’Estat per facilitar l’accés al crèdit.
El paquet s’articula en quatre blocs: 21 milions per a serveis essencials, més de 90 milions per a seguretat, 118 per a acollida i atenció humanitària i 80 per a empreses, autònoms i treballadors. D’aquesta quantitat, 36,6 milions es destinaran a ajudes directes a empreses i autònoms. Cada treballador per compte propi podrà rebre 5.000 euros, mentre que les empreses tindran accés a subvencions d’entre 10.000 i 150.000 euros segons la facturació. El Govern calcula que el programa arribarà a uns 2.600 autònoms i 1.400 empreses. Les ajudes es podran sol·licitar des de dilluns 14 a través del web de l’Agència Tributària i l’Executiu preveu començar a fer els primers pagaments a principis d’octubre.El paquet s’articula en quatre grans blocs: 21 milions per a serveis essencials, més de 90 milions per a seguretat, 118 milions destinats a acollida i atenció humanitària i 80 milions per a empreses, autònoms i treballadors. D’aquesta quantitat, 36,6 milions es destinaran a ajudes directes a empreses i autònoms. Cada treballador per compte propi podrà rebre 5.000 euros, mentre que les empreses tindran accés a subvencions d’entre 10.000 i 150.000 euros en funció del seu volum de facturació. El Govern calcula que el programa arribarà a uns 2.600 autònoms i 1.400 empreses. Les ajudes es podran sol·licitar des del pròxim dilluns 14 a través del web de l’Agència Tributària i l’Executiu preveu començar a fer els primers pagaments a principis d’octubre.
A aquestes mesures s’hi afegeixen 14 milions més per a mesures de suport al comerç i al turisme i 12 milions per a alleujament fiscal a l’impost de societats i l’IRPF. El Govern estima un impacte de 12,2 milions el 2026 per l’augment de les bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social fins al 75%. El programa es completa amb dos milions per a actuacions de l’ICEX i Turespaña i 650.000 euros per a formació de treballadors a través del SEPE.A aquestes mesures s’hi afegeixen altres 14 milions per a mesures de suport al comerç i al turisme i 12 milions per a alleujament fiscal a l’impost de societats i l’IRPF. El Govern estima, a més, un impacte de 12,2 milions el 2026 per l’augment de les bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social fins al 75%. El programa es completa amb dos milions per a actuacions de l’ICEX i Turespaña i 650.000 euros per a formació de treballadors a través del SEPE.
La principal novetat laboral, avançada dilluns pel president del Govern, Pedro Sánchez, és l’augment del 50% al 75% de la bonificació de les cotitzacions empresarials vinculades a la contractació. La mesura també s’estendrà a Melilla i tindrà caràcter permanent. A partir del 2027, l’Executiu en xifra el cost en 36,6 milions d’euros l’any per cada ciutat autònoma.La principal novetat laboral, avançada aquest dilluns pel president del Govern, Pedro Sánchez, és precisament l’augment del 50% al 75% de la bonificació de les cotitzacions empresarials vinculades a la contractació. La mesura no es limitarà a Ceuta, sinó que s’estendrà també a Melilla i tindrà caràcter permanent. A partir del 2027, l’Executiu xifra el seu cost en 36,6 milions d’euros l’any per cada ciutat autònoma.
El decret incorporarà un mecanisme extraordinari per a empreses que necessitin recórrer a expedients de regulació temporal d’ocupació (erto). Les companyies es podran acollir a una exempció del 100% de les cotitzacions empresarials i els treballadors tindran accés íntegre a la prestació per desocupació sense consumir els drets acumulats, segons va avançar el Ministeri de Treball.
Partida de Joventut i Infància
El Consell de Ministres va aprovar, a més, un nou crèdit de 62,96 milions d’euros destinat a l’atenció d’infants i adolescents migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La partida la gestionarà el Ministeri de Joventut i Infància i servirà per finançar els recursos d’acollida i assistència a la ciutat autònoma. Els fons permetran sufragar, entre altres actuacions, l’assistència lletrada i l’atenció psicosocial, educativa i sanitària dels menors, informa Olga Pereda. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va assegurar que l’objectiu és garantir que Ceuta disposi dels recursos necessaris per atendre’ls en "condicions dignes".
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla