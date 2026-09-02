Haakon VIII de Noruega jura com a rei en absència de Mette-Marit
La princesa hereva, Íngrid Alexandra, guanya protagonisme públic al no poder-hi assistir la reina consort a causa de noves complicacions de salut
G. C.
El rei Haakon VIII va fer al Parlament de Noruega, l’Storting, el jurament de lleialtat a la Constitució, erigit en "garant de continuïtat" després de la mort del seu pare, Harald V. El relleu al tron està marcat per la incertesa sobre la reina consort, Mette-Marit, absent per "complicacions de salut", segons va comunicar la Casa Reial. La princesa hereva, Íngrid Alexandra, va presidir la cerimònia al costat del pare i va acompanyar del braç l’àvia, la reina Sònia, tant a l’entrada com a la sortida de l’Storting.El rei Haakon VIII va prestar des del Parlament de Noruega, Storting, el seu jurament de lleialtat a la Constitució, erigit a "garant de continuïtat" després de la mort del seu pare, Harald V. El relleu al tron està marcat per la incertesa entorn de la reina consort, Mette-Marit, absent per "complicacions de salut", segons va comunicar la Casa Reial. L’expectació s’ha traslladat cap a la princesa hereva, Ingrid Alexandra, que va presidir la cerimònia al costat del seu pare i va acompanyar del braç de la seva àvia, la reina Sonia, tant a l’entrada com a la sortida de l’Storting.
"Prometo i juro governar el Regne de Noruega d’acord amb la seva Constitució i les seves lleis", va ser la frase protocol·lària de Haakon davant el president del Parlament, Masud Gharahkhani, els seus diputats i membres del govern del socialdemòcrata Jonas Gahr Store."Prometo i juro governar el Regne de Noruega d’acord amb la seva Constitució i les seves lleis", va ser la frase protocol·lària d’Haakon davant el president del Parlament, Masud Gharahkhani, els seus diputats i membres del govern del socialdemòcrata Jonas Gahr Store. Va ser una cerimònia de tot just 20 minuts, solemne i fins i tot silenciosa, fora del jurament i les paraules del president. Noruega és una monarquia parlamentària, amb un rei que es limita a funcions representatives. Té, però, rang d’autoritat moral, d’acord amb el model practicat per Harald en els seus 35 anys de regnat i fins a la seva mort divendres, a 89 anys. Noruega és una monarquia parlamentària, el rei del qual es limita a funcions representatives. Té, no obstant, rang d’autoritat moral, d’acord al model practicat per Harald en els seus 35 anys de regnat i fins a la seva mort divendres passat, als 89 anys.
Cant de continuïtat
Haakon va arribar a l’Storting en un Lincoln Continental del 1966 descapotable, el mateix cotxe utilitzat en el casament dels seus pares o en el seu amb Mette-Marit. Procedia del Palau Reial, on hi ha oberta la capella ardent pel seu pare. Harald va ser un monarca identificat amb el model de societat oberta i inclusiva del país nòrdic. De Haakon se n’espera que sigui un garant de continuïtat, com ho va definir el president del ParlamentHaakon va arribar a l’Storting en un Lincoln Continental del 1966 descapotable, la mateixa interlocutòria utilitzada en el casament dels seus pares o en la seva pròpia amb Mette-Marit. Procedia del Palau Reial, on està oberta la capella ardent pel seu pare. Harald va ser un monarca identificat amb el model de societat oberta i inclusiva del país nòrdic. De Haakon s’espera que sigui un garant de continuïtat, com ho va definir el president del Parlament..
L’atenció mediàtica està dipositada en la princesa hereva, de 22 anys. A Íngrid Alexandra se li atribueix un paper de gran rellevància en la Corona. La germana gran de Haakon, Marta Lluïsa, està apartada de competències institucionals des d’abans de casar-se amb el xaman nord-americà, Durek Verret, el seu segon marit. Mare de tres fills, fruit del seu matrimoni anterior, practica juntament amb el seu marit unes excentricitats excessives fins i tot per a la tolerant Noruega. L’atenció mediàtica està dipositada en la princesa hereva, de 22 anys. A Ingrid Alexandra se li atribueix un paper de gran rellevància a la Corona. La germana gran de Haakon, Marta Lluïsa, està apartada de competències institucionals fins i tot des d’abans de casar-se amb el xaman nord-americà, Durek Verret, el seu segon marit. Mare de tres fills, fruit del seu anterior matrimoni, practica al costat del seu marit unes excentricitats excessives fins i tot per a la tolerant Noruega. El germà petit d’Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, de 20 anys, és massa jove per acompanyar el seu pare en la tasca de calmar les turbulències familiars.
Íngrid Alexandra estudiava fins fa uns mesos a Austràlia. Va tornar a Oslo a l’estiu per estar al costat de la mare, en llista d’espera per rebre un trasplantament de pulmó. A Mette-Marit li van diagnosticar un fibroma pulmonar el 2018 i encara es restableix del trasplantament que li van fer al juny. La princesa hereva continuarà els estudis universitaris a OsloIngrid Alexandra estudiava fins a uns mesos a Austràlia. Va tornar a Oslo a l’estiu per estar al costat de la seva mare, en llista d’espera per rebre un trasplantament de pulmó. A Mette-Marit se li va diagnosticar un fibroma pulmonar el 2018 i es restableix encara del trasplantament que li va ser practicat al juny. La princesa hereva seguirà els estudis universitaris a Oslo, cosa que previsiblement multiplicarà la seva presència mediàtica..
Íngrid Alexandra va portar del braç al Parlament l’àvia Sònia, sumida en la tristesa des que va enviduar. Harald va trencar motllos fa més de mig segle al casar-se amb aquesta plebea. Plegats van formar després un matrimoni modèlic. Sobre la nova reina consort hi conflueixen moltes incerteses, sigui per la seva fràgil salut o per la condemna per dos casos de violació i altres agressions sexuals contra el seu fill gran, Marius Borg Hoiby.Ingrid Alexandra va portar del braç al Parlament la seva àvia Sonia, sumida en la tristesa des que va enviduar. Harald va trencar motllos fa més de mig segle al casar-se amb aquesta plebea. Junts van formar després un matrimoni modèlic. Sobre la nova reina consort conflueixen moltes incerteses, sigui per la seva fràgil salut o per la condemna per dos casos de violació i altres agressions sexuals contra el seu fill gran, Marius Borg Hoiby.
Mette-Marit sí que havia comparegut al Palau Reial la vigília. Ho va fer al costat de Sònia i darrere de la comitiva que va traslladar el fèretre de Harald fins a la capella reial. Presidien el grup Haakon i Íngrid Alexandra, seguits de la resta de fills i nets de Harald. També hi havia el seu fill Marius, que compleix condemna per violació en arrest domiciliari, turmellera electrònica inclosa, al palau de Skaugum.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla