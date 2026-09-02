Illa viatja a Ucraïna per reforçar el vincle amb el país
La visita de dos dies a Kíiv també té per objectiu impulsar la cooperació
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Ucraïna amb l’objectiu de reforçar els vincles polítics i institucionals, així com de donar un impuls a la cooperació amb aquest país, que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia. Kíiv, la seva capital, així com els seus voltants, va patir ahir un atac per sisè dia consecutiu en què van morir almenys 12 persones, un fet que evidencia com de delicat és aquest desplaçament.
Amb aquesta visita, que serà de 48 hores, Illa serà el primer president autonòmic que es desplaça al país des de l’inici del conflicte en viatge oficial. Part de la seva agenda serà conjunta amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha emprès aquesta setmana un viatge per l’est d’Europa que culminarà a Ucraïna. El president vola primer a Varsòvia i, des d’allà, posarà rumb cap a la zona fronterera.
Fonts del Govern han explicat que Illa, que anirà acompanyat del conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, fa temps que volia visitar el país governat per Volodímir Zelenski per traslladar un "missatge de pau i d’esperança" i defensar "els valors democràtics i europeus", així com portar personalment un missatge de "solidaritat" per la dura situació que estan vivint els seus ciutadans. No es tracta d’un viatge fàcil en termes de seguretat, per la qual cosa hi acudirà amb una petita comitiva. La protecció s’ha coordinat amb l’ambaixada espanyola a Ucraïna i el president anirà acompanyat, com és habitual, de quatre agents dels Mossos.
Precisament pel conflicte que viu el país, l’agenda del president s’anirà adaptant en funció del que sigui possible i recomanable en cada moment en termes de seguretat, tenint en compte que el dia a dia dels ucraïnesos està marcat per les sirenes que alerten dels atacs russos. "La situació és molt volàtil", argumenten fonts de Presidència. En tot cas, en el seu esquema inclou reunions amb dirigents estatals i regionals, amb representants del sector empresarial i amb oenagés i activistes que es fan càrrec de l’ajuda humanitària. Illa buscarà "bastir ponts" i consolidar "aliances de col·laboració", pensant també a plantar la llavor per quan s’hagi d’afrontar la reconstrucció del país.
Projecció internacional
En dos anys en el càrrec, Illa ha fet 15 viatges, un historial al qual ara en sumarà un més. La projecció internacional ha sigut una prioritat per al president, que ha posat el focus especialment a Europa i Àsia amb l’objectiu no només d’obrir noves oportunitats comercials, sinó d’aconseguir que Catalunya tingui pes i influència més enllà de les seves fronteres.
En el cas d’Ucraïna, el president ha defensat en més d’una ocasió que en aquest país la Unió Europea es juga el seu futur, tant en matèria de seguretat –per la qual cosa ha advocat per donar tot el suport possible a Ucraïna– com d’autonomia energètica i de fortalesa política en un moment de gran inestabilitat geopolítica en el qual, a més de Rússia, els Estats Units han deixat de ser un soci fiable.
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