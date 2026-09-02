Un informe de la UE remès al Govern va detectar una ingerència russa lleu a Ceuta
Les narratives de la campanya se centren en el fet que la política europea d’immigració està enfonsada i que Europa no pot protegir les seves fronteres
Juan José Fernández
Consumada l’allau humana sobre Ceuta del 30 i el 31 de juliol, l’àrea d’intel·ligència del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE, eina diplomàtica de la Comissió Europea) va emetre un informe per als governs de la UE en el qual descriu una ingerència russa sobre els successos de Ceuta, si bé inferior en intensitat i durada que l’agitació de terminals russos de desinformació detectada en altres crisis europees. L’informe, remès a la Moncloa, és un dels documents en els quals el president del Govern, Pedro Sánchez, es va basar en l’entrevista concedida a la SER per assenyalar Rússia i Israel arran dels successos de Ceuta, obviant el paper del Marroc.
Pel dossier, segons fonts de la seguretat de l’Estat, se sap a Madrid que la maquinària de desinformació russa es va posar en marxa després de la riuada humana, a partir del 31 de juliol amb els primers missatges d’alarma. Va tenir una intensitat de 2.000 missatges emesos en el moment de l’anàlisi per a les cancelleries europees. La seva narrativa principal anava dirigida als europeus més que als magribins, amb l’argument que Europa és vulnerable per una política fallida d’immigració.
El Servei Exterior europeu va detectar l’acció russa en tres nivells: actors diplomàtics, mitjans públics del Kremlin i comptes, perfils i mitjans relacionats amb el Kremlin. Els missatges, amb un cabal inferior que en casos com el procés o processos electorals en països europeus, es van emetre en les dates posteriors a la riuada.
Els principals actors diplomàtics que assenyala Europa són la portaveu russa d’Exteriors, Maria Zakhàrova, i el viceministre d’Exteriors, Aleksandr Gruixkó. Són les figures a les quals l’informe posa cara, segons les fonts consultades. A més, s’assenyala l’acció difusora en canals de xarxes socials d’un garbuix de perfils entorn de la xarxa Portal Kombat, també coneguda com a xarxa Pravda, revelada pels serveis secrets francesos el 2024 com un aparell d’ingerència digital en les opinions públiques europees a través de mitjans convencionals russos i perfils no convencionals o falsos.
L’informe europeu observa l’acció com a font de l’agència Sputnik, una filial brasilera d’aquesta entitat, i el diari oficialista Rosiskaia Gazeta. Entre els segons, una xarxa a Telegram del canal Rybar –pròxim a l’Exèrcit rus, que descriu l’allau migratòria sobre Ceuta en termes d’"invasió" i d’"exèrcit d’immigrants il·legals"– o l’agència African Intiative, fundada per a la promoció de polítiques russes al continent africà.
Són plataformes diferents, però comparteixen argumentació. L’informe recull la coincidència i l’acota entorn de tres narratives: la primera, i més repetida, afirma que la política europea d’immigració està enfonsada. La segona detalla que Ceuta és l’evidència de les fallades de la gestió europea de la immigració i la invalidesa de l’acord de Schengen. La tercera incideix que Europa és un territori i una construcció política "fraccionada" i "vulnerable" en plena era de pressió geopolítica. Part dels missatges emesos pels canals russos incidia en les vacances de Sánchez. En alguns casos, amb el titular, atribuït a representants del PP: "¡Que s’aixequi de la gandula d’una vegada!".
Atacs híbrids
Més d’un mes després de l’entrada massiva de migrants a Ceuta, el Govern comença a delimitar les causes de la crisi. La principal conclusió és que la pressió migratòria amb al voltant de 72.000 entrades entre el 30 i 31 de juliol s’hauria produït per la difusió de mentides a través de les xarxes socials. Arran d’una recent sentència del Suprem sobre les denominades devolucions en calent s’hauria fet creure la impossibilitat legal d’expulsar qui entrés nedant. Es tractaria del que a la Moncloa defineixen com a "atacs híbrids" vinculats a la manipulació d’algoritmes, informa Iván Gil. Encara en procés d’investigació, a l’Executiu asseguren que s’està treballant conjuntament en aquesta línia amb Brussel·les per "detectar els comptes que hi van contribuir i tancar-los".
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