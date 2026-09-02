Tensió migratòria
A Interior no es descarten cessaments després de l’informe policial que situa el Marroc darrere de la crisi de Ceuta
Commoció a la cadena de comandament de la Policia, a la qual el director general, Francisco Pardo, demana explicacions
Juan José Fernández
La crisi desencadenada a Interior després que transcendissin detalls d’un informe policial que situa gendarmes marroquins darrere de l’allau de migrants a Ceuta va camí de tancar-se amb «una decisió greu», expliquen fonts d’aquest ministeri, en al·lusió a cessaments que podrien produir-se els propers dies, tal com estan les coses en un dels matins més tensos que ha viscut el departament.
Però primer a Interior es tracta d’aclarir la qualitat de les acusacions de l’informe, ja que els seus redactors han treballat amb fonts obertes. Segons va avançar El Español, la Policia Nacional ha entregat a la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón un informe requerit per ella en el qual, bàsicament, s’assenyala la participació de gendarmes marroquins, amb i sense uniforme, guiant i impulsant l’onada de migrants, en una entrada massiva que va tenir l’objectiu de col·lapsar la frontera i la ciutat de Ceuta, i no el d’emigrar a Espanya.
Cap font oficial d’Interior es pronunciarà fins a comprovar si aquest contingut específic de l’informe és sospita policial, o els agents que el redactessin –pel que sembla, abans del cap de setmana passat– ho consideren fet provat.
En qualsevol dels dos casos, segons considera el ministre Fernando Grande-Marlaska, conjectura o fet provat haurien d’haver sigut posats en coneixement de les autoritats al capdavant de la situació d’interès per a la Seguretat Nacional. La difusió d’una carta del ministre Marlaska al seu directe col·laborador i director de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, coopera al blindatge de decisions posteriors de cessament, segons fonts de la Policia. La carta també alinea possibilitats de cessament o expedient de baix a dalt: els agents redactors del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) de la Comissaria General d’Estrangeria, el cap d’aquest CENIF, el comissari principal d’Estrangeria, el director de la Policia i, finalment, el ministre.
Aquesta alineació manejada per les fonts consultades deixa a part la Secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, i el director del Gabinet de Coordinació i Estudis – i antic cap d’intel·ligència de la Policia – Eugenio Pereiro.
Tensió interna
Una reunió prevista entre Francisco Pardo i el ministre de l’interior a les 11 d’aquest matí s’ha posposat mentre Pardo continua les seves reunions. Primer amb el director adjunt operatiu, José Luis Santafé –segons les referides fonts– i, al centre del matí, amb el comissari principal de la Comissaria d’Estrangeria, Julián Ávila, i – aquest extrem no està confirmat – el comissari principal cap de la Comissaria General d’Informació, Javier Susín.
Pardo va rebre la carta del ministre passada la mitjanit, amb totes les alarmes enceses en interior i una tremenda irritació del ministre. Tots dos han parlat telefònicament al matí. A les nou, quan el ministre esperava tenir l’informe a la seva taula, aquest informe no hi era.
A Interior s’ha constatat també a la nit que el director de Coordinació i Estudis, el comissari Pereiro, de la màxima confiança de Pardo i de Marlaska, no coneixia tampoc el contingut aquest informe. En l’entorn polític del ministeri s’esperava que el que s’entregaria a la jutge era una informació tipus atestat sobre entrades de migrants i hores dels successos 30 i 31 de juliol, i no tant una acusació frontal a les forces de seguretat del Marroc.
Un altre informe que espera la jutge, aquest de la Guàrdia Civil, podria sostenir el mateix que el de la Policia. Ja al començament de la crisi de l’entrada massiva a Ceuta va transcendir fonts de la Guàrdia Civil la detecció d’agents o guies marroquins informant Rabat des de dins de la multitud.
El PSOE, contra el comissari
L ’efecte profundament divisiu de l’operació híbrida sobre Ceuta – que escindeix la UE, al Govern, als ministeris relacionats amb la seguretat d’Espanya i ara també a Interior – es deixa sentir durant aquesta tensa jornada de dimecres, quan fonts de la Seguretat de l’Estat recorden un detall no menor: un vell enfrontament entre el PSOE i el cap del CENIF, el comissari navarrès David Agorreta. En unes iniciatives tramitades al Congrés el 2015, el diputat socialista Antonio Trevín va assenyalar el comissari – i també a una altra comissària que posteriorment seria la seva parella –, com a càrrecs policials afavorits amb ràpids ascensos per l’aparell del PP al Ministeri de l’Interior.
David Agorreta va ser col·laborador directe a la seu central de la Policia del comissari Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la Policia Nacional processat com a impulsor de la «policia patriòtica» organitzada a Interior sent ministre en el govern del PP Jorge Fernández Díaz.
El setge del PSOE entorn d’Agorreta acusant-lo de relacionar-se amb la «policia política» es va prolongar durant més d’un any. Malgrat les acusacions que li van llançar, mai van transcendir del nivell polític i no van entrar en el cas com a matèria de consideració judicial.
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
- Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política