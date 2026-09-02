L’acord petroler de Trump descol·loca chavistes i opositors
El president dels EUA qualifica Delcy Rodríguez, ex mà dreta de Maduro, de "molt respectada" presidenta interina
Abel Gilbert
Donald Trump espera reunir-se aquesta setmana amb executius de les principals refineries de petroli dels Estats Units per avançar en l’acord energètic amb Veneçuela que preveu el desenvolupament de 17 camps estratègics, amb inversions de més de 100.000 milions de dòlars i el potencial de 65.000 milions de barrils de petroli. L’entesa anunciada pel magnat republicà divendres i ratificada hores més tard per la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, ex mà dreta de Nicolás Maduro, provoca interpretacions contraposades. El petroli va posar fi a 13 anys de Nicolás Maduro en el poder i ara amenaça de provocar fractures en el madurisme i l’oposició, la perplexitat de la qual es va incrementar després que Trump qualifiqués Rodríguez com "la molt respectada presidenta interina".Donald Trump espera reunir-se aquesta setmana amb executius de les principals refineries de petroli dels Estats Units per avançar en la concreció de l’acord energètic subscrit amb Veneçuela que contempla el desenvolupament de 17 camps estratègics, amb inversions de més de 100.000 milions de dòlars i el potencial de 65.000 milions de barrils de petroli. L’entesa anunciada pel magnat republicà divendres a la nit i ratificat hores més tard per la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, genera interpretacions trobades que es resumeixen en "oportunitat" i "entrega". El petroli va acabar amb 13 anys de Nicolás Maduro en el poder i ara amenaça de provocar fractures en els quals va quedar del madurisme i la mateixa oposició, la perplexitat del qual s’ha incrementat després que Trump qualifiqués Rodríguez com "la molt respectada presidenta interina".
Mentre circulava una fotografia de Maduro fent el senyal de la victòria amb els dits a la presó nord-americana, el Partit Socialista Unit (PSUV) va sortir a recolzar la mandatària, però a dins seu les turbulències comencen a ser indissimulables. Aporrea, un portal que sol reunir les expressions d’esquerra, fins i tot dissidents en el seu moment amb Maduro i nostàlgiques d’Hugo Chávez, irromp en aquestes hores com a caixa de ressonància del malestar. "Resulta difícil trobar una imatge més contradictòria i dolorosa per a Veneçuela que aquesta: un país amb un president que va ser bombardejat, capturat, segrestat i portat fora del seu territori pels Estats Units apareix ara celebrant acords petrolers amb la mateixa potència que, tot just ahir, hi exercia a sobre una relació de força", va assenyalar Ricardo Abud.
L’excandidat presidencial opositor Edmundo González Urrutia va reaccionar amb acritud des de l’exili. "¿Aquesta vegada el petroli millorarà la vida de tots els veneçolans? ¿O només la d’alguns?". Henrique Capriles, que va competir amb Chávez i Maduro, va criticar: "Fins i tot els que diuen ser chavistes rebutgen el triumvirat i el que representen".L’excandidat presidencial Edmundo González Urrutia, que va reivindicar l’antimadurisme el 2024, va reaccionar amb acritud des de l’exili davant dels anuncis. "Quan es parla de petroli a Veneçuela apareixen xifres enormes. Milions de barrils, milers de milions de dòlars, inversions que costa imaginar. I hi ha una pregunta que no puc deixar de fer-me. ¿Aquesta vegada el petroli millorarà la vida de tots els veneçolans? ¿O solo la d’alguns?". Henrique Capriles, que va competir amb Chávez i Maduro, també va criticar: "Volen, amb milions gastats en propaganda, fer creure que ara sí que solucionaran els problemes o que són diferents. Fins i tot els que diuen ser chavistes rebutgen el triumvirat i el que representen".
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