Les oenagés intensifiquen el lliurament de l’ajuda humanitària al Nepal
Cooperants espanyols avisen de problemes de proveïment a les zones encara aïllades per la riuada / L’accés a algunes comunitats és difícil per la destrucció de carreteres i ponts
Lucas Font
Les organitzacions d’ajuda humanitària redoblen esforços per prestar assistència com més aviat millor a les zones més afectades per la riuada que va arrasar desenes de localitats al Nepal la setmana passada i que deixa més de 1.000 morts i gairebé 4.000 desapareguts. L’accés a algunes comunitats, especialment al districte de Rasuwa –el més afectat– està resultant difícil per la destrucció de la carretera principal i dels ponts que travessen el riu Trishuli, la principal via de comunicació amb la resta del país. L’arribada per terra no és possible i el proveïment es limita a la via aèria.Les organitzacions d’ajuda humanitària estan redoblant els esforços per prestar assistència com més aviat millor a les zones més afectades per la devastadora riuada que va arrasar desenes de localitats al Nepal la setmana passada i que ja deixa més de 1.000 morts i gairebé 4.000 desapareguts. L’accés a algunes comunitats, especialment al districte de Rasuwa –el més afectat pel desastre– està resultant especialment difícil a causa de la destrucció de la carretera principal i dels ponts que travessen el riu Trishuli, la principal via de comunicació entre aquesta zona i la resta del país. L’arribada per terra no és possible per ara i el proveïment es limita a la via aèria.
"Vaig intentar viatjar al meu poble pocs dies després de la catàstrofe però va ser impossible. Les vies de comunicació estan tallades i gairebé no arriben subministraments", explica a EL PERIÓDICO des de Katmandú Durga Bahadur Tamang, originari de Gatlang, una comunitat situada a pocs quilòmetres de la vall arrasada pel desastre. "La gent allà està molt espantada. El senyal és molt dolent i reben molt poca informació del que passa", afegeix."Vaig intentar viatjar al meu poble pocs dies després de la catàstrofe però va ser impossible. Les vies de comunicació estan tallades i gairebé no arriben subministraments", explica a EL PERIÓDICO des de Katmandú Durga Bahadur Tamang, originari de Gatlang, una comunitat situada a pocs quilòmetres de la vall arrasat pel desastre. "La gent allà està molt espantada. El senyal és molt dolent i reben molt poca informació del que passa", afegeix.
Gatlang és una de les cinc comunitats del municipi d’Amachhodingmo, un dels llocs on l’accés de l’ajuda està sent més complicat. Malgrat que es van entregar alguns aliments, es requereixen subministraments alimentaris, entre els quals arròs i llenties, a més de bateries solars, segons l’últim informe del Govern del Nepal, publicat ahir. Totes les comunitats d’aquest municipi van quedar incomunicades per terra, situació semblant a la dels municipis limítrofs de Gosaikunda, Uttargaya i Kalika.Gatlang és una de les cinc comunitats del municipi d’Amachhodingmo, un dels llocs on l’accés de l’ajuda està sent més complicat. Malgrat que s’han entregat alguns aliments, es requereixen subministraments alimentaris, entre ells arròs i llenties, a més de bateries solars, segons l’últim informe del Govern del Nepal, publicat aquest dimarts. Totes les comunitats d’aquest municipi han quedat incomunicades per terra, una situació semblant a la dels municipis limítrofs de Gosaikunda, Uttargaya i Kalika.
"Hi ha problemes de proveïment a les comunitats més aïllades, situades al nord de la vall. Molts habitants dels pobles arrasats per la riuada han pujat a aquests llogarrets i el menjar va escassejant", assegura Ignacio Martínez Bastida, coordinador de l’oenagé espanyola Orche, que treballa a Rasuwa des del 2009. L’organització està provant de fer arribar béns de primera necessitat a la zona per helicòpter i ja va fer una primera entrega, tot i que la principal prioritat de les autoritats continua sent el rescat dels ferits i la localització de cossos."Hi ha problemes de proveïment a les comunitats més aïllades, situades al nord de la vall. Molts habitants dels pobles arrasats per la riuada han pujat a aquests llogarrets i el menjar va escassejant", assegura Ignacio Martínez Bastida, coordinador de l’ONG espanyola Orche, que treballa a Rasuwa des del 2009. L’organització està provant de fer arribar béns de primera necessitat a la zona per helicòpter i ja ha fet una primera entrega, tot i que per ara la principal prioritat de les autoritats continua sent el rescat dels ferits i la localització de cossos.
Repartiment de provisions
El repartiment de subministraments també presenta dificultats, tot i que en menys intensitat, al districte de Nuwakot, situat al tram inferior del riu Trishuli. El trajecte fins aquesta zona per via terrestre des de Katmandú és molt més llarg de l’habitual a causa de la destrucció de les rutes principals i de la gran quantitat de vehicles que es dirigeixen cap a les zones afectades, molts camions amb ajuda humanitària.El repartiment de subministraments també està presentant dificultats, tot i que en menor mesura, al districte de Nuwakot, situat en el tram inferior del riu Trishuli. El trajecte fins aquesta zona per via terrestre des de Katmandú és molt més llarg de l’habitual a causa de la destrucció de les rutes principals i a la gran quantitat de vehicles que es dirigeixen cap a les zones afectades, molts camions amb ajuda humanitària.
"Hem tardat més de set hores a arribar a Betrawati, un dels pobles més afectats per la riuada a Nuwakot, quan normalment es tarda menys de la meitat", explica per telèfon Nabraj Moktan, coordinador de l’oenagé espanyola Hugging Nepal. "Finalment hem aconseguit entregar unes quantes tones d’aliments, entre els quals arròs, llenties, oli i sal, a un dels centres d’acollida on s’allotgen més de 1.500 supervivents", afegeix.
El paisatge, assenyala Moktan, és desolador. Gran part de la localitat va quedar arrasada i està sota tones de fang i runa. "Les poques cases que continuen dretes han sigut desallotjades per por que hi hagi noves crescudes del riu"."Hem tardat més de 7 hores a arribar a Betrawati, un dels pobles més afectats per la riuada a Nuwakot, quan normalment es tarda menys de la meitat", explica per telèfon Nabraj Moktan, coordinador de l’ONG espanyola Hugging Nepal. "Finalment hem aconseguit entregar diverses tones d’aliments, entre ells arròs, llenties, oli i sal, a un dels centres d’acolliment on s’allotgen més de 1.500 supervivents", afegeix. El paisatge, assenyala Moktan, és desolador. Gran part de la localitat va quedar arrasada per la riuada i es troba ara sota tones de fang i runa. "Les poques cases que continuen dretes han sigut desallotjades per por de noves crescudes del riu".
A més d’aliments, les organitzacions humanitàries destaquen la necessitat de proporcionar kits d’higiene, material sanitari i productes per potabilitzar l’aigua. Uns recursos indispensables per prevenir brots de malalties infeccioses. Segons l’Oficina per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCAH), dependent de l’ONU, es preveu que almenys 2.600 nens de menys de cinc anys requeriran tractament per desnutrició aguda i que al voltant de 10.500 dones embarassades i lactants necessitaran assistència nutricional.A més d’aliments, les organitzacions humanitàries destaquen la necessitat de proporcionar kits d’higiene, material sanitari i productes per potabilitzar l’aigua. Uns recursos indispensables per prevenir brots de malalties infeccioses. Segons l’Oficina per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCAH, en les seves sigles en anglès), dependent de l’ONU, es preveu que almenys 2.600 nens menors de cinc anys requeriran tractament per desnutrició aguda i que al voltant de 10.500 dones embarassades i lactants necessitaran assistència nutricional.
"Si bé els esforços immediats se centren en intervencions per salvar vides, prevenir repercussions secundàries en la salut pública és igualment important", va assegurar el portaveu de l’Organització Mundial de la Salut, Christian Lindmeier. Almenys sis centres de salut han patit danys o han quedat destruïts per la riuada, mentre que dos més són inaccessibles. L’organisme recolza les tasques de vigilància per prevenir casos de dengue, tifus i altres malalties transmissibles."Si bé els esforços immediats se centren en intervencions per salvar vides, prevenir repercussions secundàries en la salut pública és igualment important", ha assegurat el portaveu de l’Organització Mundial de la Salut, Christian Lindmeier. Almenys sis centres de salut han patit danys o han quedat destruïts per la riuada, mentre que dos més són inaccessibles, una cosa que ha portat l’organisme a recolzar les tasques de vigilància per prevenir casos de dengue, tifus i altres malalties transmissibles.
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