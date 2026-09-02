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La Moncloa nega tensions amb la Casa Reial per la visita a Ceuta

Creu que és "el moment" d’organitzar el desplaçament a les ciutats autònomes

La Moncloa nega tensions amb la Casa Reial per la visita a Ceuta

La Moncloa nega tensions amb la Casa Reial per la visita a Ceuta / Ballesteros / EFE

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Iván Gil

Madrid

Les visites del Rei a Ceuta i Melilla no es produiran de manera immediata, però fonts del Govern avancen que la seva intenció és començar a organitzar-les de seguida. Amb aquesta decisió, com ja va avançar Pedro Sánchez dilluns, es fan equilibris entre la complaença amb el Marroc a l’eximir-lo de responsabilitat en la crisi migratòria i la reivindicació de l’espanyolitat de les dues ciutats autònomes. "Som un territori sobirà i Ceuta i Melilla són territori espanyol", responen fonts de la Moncloa davant una hipotètica reacció negativa de Rabat a aquesta visita.

La portaveu del Govern, Elma Saiz, va reiterar ahir que "hi ha raons" perquè es produeixi la visita del cap d’Estat, dues dècades després que ho fes el rei emèrit. Aleshores, Rabat va respondre retirant el seu ambaixador a Espanya. "Considerem que ha arribat el moment que aquesta visita es produeixi", va apuntar Saiz sense concretar dates. A la Moncloa excusen la falta de detalls en el fet que serà ara quan es comenci a treballar en l’organització de la visita.

Des de la Moncloa neguen qualsevol tensió amb la Casa Reial arran de la gestió de la crisi migratòria, a més de desmentir que s’hagi vetat la intenció de Felip VI d’acudir a la ciutat autònoma. Una "falsa polèmica" que atribueixen "a la dreta política i mediàtica". "L’important és que aquesta visita es produeixi", va afirmar per la seva banda la titular d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La portaveu del Govern va assegurar que les relacions entre el monarca i el cap de l’Executiu són bones i fluides, com donarien compte les reunions habituals entre tots dos. L’última va tenir lloc aquest dilluns a la tarda.

El rei Felip VI i el president del Govern es van reunir aquella tarda per primera vegada després de les vacances d’estiu en una trobada que estava agendada des d’abans de l’estiu, segons va informar l’Executiu i van confirmar a Efe fonts de la Zarzuela.

La reunió, una de les que solen mantenir diverses vegades al mes, va transcórrer amb la normalitat habitual, segons van destacar fonts de la Moncloa.

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Es tracta de la primera trobada que mantenen després de l’aturada estival, marcada aquest any per la crisi migratòria a Ceuta i que arriba després que Sánchez assegurés que Felip VI visitarà aquesta ciutat autònoma i la de Melilla perquè hi ha "arguments" i "es donen les condicions" per fer-ho.

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