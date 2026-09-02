Moren 12 persones en una nova ofensiva russa contra Kíiv
Nombrosos habitatges van patir danys per la caiguda de míssils del Kremlin / Ucraïna demana més sancions internacionals contra Moscou
El Periódico
Almenys vuit persones van morir ahir a la matinada a Kíiv i quatre més als seus voltants en un nou atac massiu rus amb míssils balístics i drons contra la zona de la capital ucraïnesa, segons el Servei d’Emergències del país.Almenys vuit persones van morir aquesta matinada a Kíiv i tres més van perdre la vida als seus voltants en un nou atac massiu rus amb míssils balístics i drons contra la regió de la capital, segons el balanç de víctimes ofert pel Servei d’Emergències d’Ucraïna. Sis dels morts van ser treballadors de l’empresa pública ferroviària ucraïnesa Ukrzaliznytsia, segons va anunciar la mateixa companyia. L’atac rus va tenir infraestructures de la companyia entre els seus principals objectius.Sis dels morts que es coneixen fins al moment són treballadors de l’empresa pública ferroviària ucraïnesa, Ukrzaliznytsia, segons ha anunciat la mateixa empresa. L’atac rus d’ahir a la nit ha tingut infraestructures de la companyia entre els seus principals objectius.
Quatre persones més van morir en atacs contra infraestructura industrial i contra una gasolinera a Boríspil, a prop de Kíiv.Tres més van morir en atacs a infraestructura industrial i a una gasolinera a la localitat de Boríspil, a prop de Kíiv.
Nombrosos edificis d’habitatges van patir danys per la caiguda de drons o míssils russos a la regió.Nombrosos edificis de vivendes van patir danys per la caiguda de drons o míssils russos a la regió.
El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Andrí Sibiga, va escriure a X que aquest nou atac a Kíiv demostra que, a diferència del seu president, Volodímir Zelenski, que ofereix un alto el foc i demana una reunió de presidents per parlar de la fi de la guerra, el líder del Kremlin, Vladímir Putin, no està interessat en la pau.El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Andrí Sibiga, ha escrit a X que aquest nou atac contra Kíiv demostra que, a diferència de Volodímir Zelenski, que ofereix un alto el foc i demana una reunió de presidents per parlar del final de la guerra, el líder del Kremlin, Vladímir Putin, no està interessat en la pau. Sibiga va demanar que s’intensifiqui la pressió a Rússia amb l’aprovació per part del Congrés dels EUA d’una llei impulsada, entre d’altres, pel difunt senador republicà pròxim a Trump Lindsey Graham que donaria poders addicionals al president per dictar sancions secundàries en forma d’aranzels als que continuïn finançant l’esforç de guerra rus mitjançant la compra de petroli.Sibiga va demanar que s’intensifiqui la pressió a Rússia amb l’aprovació per part del Congrés dels EUAEUA. d’una llei impulsada, entre d’altres, pel difunt senador republicà pròxim a Trump Lindsey Graham que donaria poders addicionals al president per dictar sancions secundàries en forma d’aranzels als qui continuïn finançant l’esforç de guerra rus mitjançant la compra de petroli. Sibiga va demanar més sancions internacionals que afectin la capacitat de Rússia de produir míssils balístics i va emplaçar els seus socis a destinar els actius russos congelats, sobretot a la UE, a ajudar Ucraïna.El cap de la diplomàcia ucraïnesa també va demanar noves sancions internacionals que afectin la capacitat de Rússia de continuar produint míssils balístics i va emplaçar els seus socis que destinin els actius russos congelats sobretot a la UE a ajudar Ucraïna.
Rússia ha atacat de forma gairebé ininterrompuda Kíiv des de dijous passat en una campanya de bombardejos principalment contra magatzems de supermercats i empreses de venda minorista.Rússia ha atacat de forma pràcticament ininterrompuda Kíiv des de dijous, sobretot amb drons, en una campanya de bombardejos dirigida principalment contra magatzems de supermercats i altres empreses dedicades a la venda minorista.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla