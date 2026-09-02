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Moscou demana proves a Espanya de la seva implicació

El ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar

El ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar / 5

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ÀLEX ÁLVAREZ GARCÍA

Barcelona

El Govern s’enfronta a un dur encreuament d’acusacions tant amb Israel com amb Rússia, després que el president del Govern, Pedro Sánchez, vinculés els dos països i una "internacional ultradretana" amb la difusió de mentides i la desestabilització en la recent crisi migratòria de Ceuta. El primer a reaccionar amb duresa va ser el ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, que va acusar Sánchez d’abocar "mentides descarades" per relacionar Tel-Aviv amb l’origen del conflicte a la frontera nord-africana. Sa’ar va afirmar que "continuar difonent mentides difamatòries no distraurà de la vergonyosa incapacitat de Sánchez per gestionar els assumptes del seu país". Per la seva banda, en una roda de premsa des de Moscou, la portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers de Rússia, Maria Zakhàrova, va exigir formalment a l’Executiu espanyol que aporti "fets concrets" i proves fefaents que recolzin les acusacions d’ingerència. Així, el Kremlin va rebutjar categòricament qualsevol vinculació amb la difusió d’informació enganyosa respecte a la crisi fronterera.

El detonant d’aquest front diplomàtic rau en les declaracions de Sánchez, que va descartar que hi hagués "cap informació" que apuntés al Marroc com a responsable de l’entrada massiva a Ceuta. Al contrari, va justificar que l’origen de la crisi desinformativa responia a ingerències orquestrades per xarxes russes i israelianes.

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