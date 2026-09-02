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Olona treballarà al despatx de l’advocat d’Aldama

Olona treballarà al despatx de l’advocat d’Aldama

Olona treballarà al despatx de l’advocat d’Aldama / Carlos Luján / Europa Press

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Á. V.

Madrid

L’exdirigent de Vox Macarena Olona s’ha incorporat al despatx del prestigiós penalista José Antonio Choclán, que és el seu cosí. Entre els seus clients figuren el cantant Julio Iglesias i l’empresari Víctor de Aldama, recentment condemnat a quatre anys i mig de presó, però que ha aconseguit evitar la presó a diferència de l’exministre José Luis Ábalos i el que era la seva mà dreta, Koldo García, a qui el Tribunal Suprem va imposar 24 i 19 anys i mig de presó, respectivament.

El fitxatge s’ha donat a conèixer per la mateixa Olona a la xarxa X, una vegada que ha aconseguit l’excedència com a advocada de l’Estat, informen a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Olona, que de segon cognom és Choclán, va afirmar que "José Antonio Choclán Montalvo, magistrat en excedència, és un dels advocats més prestigiosos d’Espanya" i des d’ahir també és el seu "cap". "M’incorporo al Bufet Choclán per continuar lluitant, a un costat de l’Atlàntic. Amb la llei i l’ordre", afegeix en un missatge penjat a la xarxa social.

Casos econòmics

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Tot i que en principi Olona no tindrà una especialitat definida, s’espera que en la seva tasca com a advocada de l’Estat i la seva experiència en la jurisdicció contenciosa administrativa es pugui utilitzar en certs casos econòmics que puguin tenir vinculacions amb les diferents administracions, tot i que s’instrueixin per la via penal.

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