Olona treballarà al despatx de l’advocat d’Aldama
Á. V.
L’exdirigent de Vox Macarena Olona s’ha incorporat al despatx del prestigiós penalista José Antonio Choclán, que és el seu cosí. Entre els seus clients figuren el cantant Julio Iglesias i l’empresari Víctor de Aldama, recentment condemnat a quatre anys i mig de presó, però que ha aconseguit evitar la presó a diferència de l’exministre José Luis Ábalos i el que era la seva mà dreta, Koldo García, a qui el Tribunal Suprem va imposar 24 i 19 anys i mig de presó, respectivament.
El fitxatge s’ha donat a conèixer per la mateixa Olona a la xarxa X, una vegada que ha aconseguit l’excedència com a advocada de l’Estat, informen a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Olona, que de segon cognom és Choclán, va afirmar que "José Antonio Choclán Montalvo, magistrat en excedència, és un dels advocats més prestigiosos d’Espanya" i des d’ahir també és el seu "cap". "M’incorporo al Bufet Choclán per continuar lluitant, a un costat de l’Atlàntic. Amb la llei i l’ordre", afegeix en un missatge penjat a la xarxa social.
Casos econòmics
Tot i que en principi Olona no tindrà una especialitat definida, s’espera que en la seva tasca com a advocada de l’Estat i la seva experiència en la jurisdicció contenciosa administrativa es pugui utilitzar en certs casos econòmics que puguin tenir vinculacions amb les diferents administracions, tot i que s’instrueixin per la via penal.
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