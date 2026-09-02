Crisi migratòria
La Policia informa l’Audiència Nacional que agents marroquins van guiar els immigrants que van passar a Ceuta
La Fiscalia ara ha d’informar la jutge Tardón si s’ha de declarar competent per investigar la denúncia presentada per Iustitia Europa al produir-se l’entrada massiva
Ángeles Vázquez
La jutge de l’Audiència Nacional María Tardón ja té a les seves mans l’informe policial que resultarà clau per a determinar si el tribunal especialitzat ha de ser l’encarregat d’investigar les circumstàncies en què es va produir l’entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol a Ceuta. El Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) atribueix a la Policia del Marroc la planificació i execució de la crisi migratòria viscuda a la ciutat autònoma, al guiar persones perquè travessessin la frontera.
En el seu informe, que ha de ser lliurat a la magistrada que el va sol·licitar, atès que es tracta d’unes diligències de policia judicial, la unitat d’intel·ligència de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional argumenta que la finalitat migratòria de l’incident va ser encobrir una operació dirigida per agents marroquins, uniformats i de paisà, tal com ha avançat El Español i han confirmat a EL PERIÓDICO fonts coneixedores del contingut de l’informe.
Després de conèixer-se el contingut de l’informe el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha demanat explicacions al director general de la Policia, Francisco Pardo, per conèixer les seves conclusions, ja que des de l’Executiu de Pedro Sánchez sempre s’ha negat qualsevol participació del Marroc en el salt massiu de més 72.000 immigrants a Ceuta. El CENIF assenyala que existeixen nombroses imatges dels moments previs i durant l’arribada massiva d’immigrants a les platges ceutines que acreditarien com es va conduir milers de persones perquè travessessin la frontera.
La jutge María Tardón va obrir diligències per determinar si havia d’investigar l’entrada massiva. El seu primer pas va ser sol·licitar informes a la Policia i la Guàrdia Civil en relació amb el succeït. Amb aquests informes, el fiscal adscrit al cas, José Perals, després de consultar els seus superiors, el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, i la mateixa fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, atesa la transcendència del cas, haurà de pronunciar-se a favor o en contra de l’obertura d’una causa. Si dona per bones les conclusions policials, aquest posicionament serà favorable.
L’informe que de moment està en mans de la titular de la plaça central d’instrucció número 3 afirma que l’ocorregut a Ceuta va ser un procés planificat contra la frontera de la Unió Europea al qual es va donar cobertura amb una crisi migratòria, més que no pas un incident espontani promogut a través de les xarxes socials per les màfies dedicades al tràfic de persones. El dictamen considera una prova d’aquesta conclusió que el 90% dels que van entrar retornessin al Marroc en poques hores.
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