El PSOE demana al jutge del cas Leire que només la fiscalia accedeixi als seus comptes
El partit reclama a Pedraz "extremar les cauteles" perquè no es produeixi "cap filtració a l’opinió pública d’aquelles dades no vinculades a aquesta investigació"
Ángeles Vázquez
El PSOE no vol per res del món que les dades dels seus comptes que no siguin estrictament necessàries per investigar el cas Leire siguin accessibles per a totes les parts personades en la causa en què s’investiguen les presumptes coaccions a investigadors de procediments que perjudicaven el partit al dirigir-se contra algun dels seus membres. Per això, reclama al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que procedeixi a l’"expurgació" de totes les que no guardin relació amb les actuacions.
En l’escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la formació política insisteix que només hi pugui accedir la fiscalia, cosa que ja passa, perquè el titular de la plaça central d’Instrucció número 5 va declarar el secret de la peça a què s’ha d’incorporar tot allò obtingut en el requeriment realitzat a finals del juliol passat a 12 entitats bancàries en relació amb un total de 81 comptes, dels quals sis estan a nom del PSOE, segons afirma la seva representació.
Explica que a través dels mitjans de comunicació havia sabut que s’havia requerit informació respecte de "81 comptes corrents que s’especifiquen, i es reclamen en cada cas" perquè "informin i facilitin de quanta informació, moviments i saldos obrin a les seves bases", així com "que s’ampliï tota la informació possible sobre transferències SWIFT, OMF i nacionals, emeses o rebudes", que es faciliti "la llista d’IP de connexió" (en el cas que algun d’aquests productes tingués associats els serveis de banca online) i, en el cas de cobrament de xecs, que "aportin el compte bancari vinculat, l’import, la data d’ingrés i beneficiari d’aquest, tot això en relació amb el període temporal comprès entre l’1 de gener del 2024 i l’actualitat".
El partit argumenta que els "comptes bancaris dels quals se sol·licita informació" per "informacions periodístiques de forma genèrica i no concretada en relació amb els investigats ni amb les quantitats pagades a aquests, contenen multitud de moviments que afecten nombroses persones i entitats no vinculades amb els fets que són objecte de les presents actuacions, i la intimitat dels quals ha de quedar salvaguardada".
L’escrit mira de fer "notar la necessitat d’extremar les cauteles perquè no es produeixi cap filtració a l’opinió pública d’aquelles dades no vinculades a la present investigació". Per a això, posa èmfasi en el fet que "podria limitar-se l’accés a aquesta peça al ministeri fiscal i ordenar-se l’expurgació de les dades que s’obtinguin i no es corresponguin amb els pagaments efectuats en relació amb els fets investigats", cosa que ja passa a l’estar secreta.
"Cap relació"
Així, assenyala que s’aconseguiria la "tutela efectiva del dret a la intimitat de les persones i entitats que poden aparèixer reflectits en els moviments bancaris sol·licitats, respecte dels comptes titularitat" del PSOE, "i no tinguin cap relació amb l’objecte de la present investigació".
Per si hi hagués algun dubte, afegeix que "el PSOE ja va identificar la unitat policial intervenint aquells comptes des dels quals s’haurien fet els pagaments [...] als investigats i la documentació de què es disposava sobre aquests pagaments, quantitats, que, aparentment i resultat de la investigació i la presumpció d’innocència dels investigats, posteriorment podrien haver sigut utilitzades de manera il·legítima per fer pagaments o cobrir despeses no vinculades a l’activitat pròpia" del partit, assenyala en el seu escrit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla