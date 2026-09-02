Taiwan planteja una aliança estratègica amb la UE en matèria de xips
El Periódico
El president de Taiwan, Lai Ching-te, va manifestar ahir la seva disposició a construir una "aliança estratègica" amb la Unió Europea (UE) en l’àmbit dels semiconductors, conjugant l’ecosistema industrial "altament integrat" de l’illa amb les capacitats d’innovació, desenvolupament, equips, materials i manufactura d’alt valor afegit del vell continent.El president de Taiwan, Lai Ching-te, va manifestar aquest dimarts la seva disposició a construir una "aliança estratègica" amb la Unió Europea (UE) en l’àmbit dels semiconductors, conjugant l’ecosistema industrial "altament integrat" de l’illa amb les capacitats d’innovació i desenvolupament, equips, materials i manufactura d’alt valor afegit del vell continent.
"Combinant els nostres avantatges i construint una aliança estratègica, podem generar un valor compartit encara més gran. Junts, podem configurar un ecosistema global de semiconductors més segur, divers i resilient", va afirmar el mandatari durant la seva intervenció en el Fòrum d’Inversió de la UE 2026, celebrat ahir a Taipei, informa l’agència Efe."Combinant els nostres avantatges i construint una aliança estratègica, podem generar un valor compartit encara més gran. Junts, podem configurar un ecosistema global de semiconductors més segur, divers i resilient", va afirmar el mandatari durant la seva intervenció en el ‘Fòrum d’Inversió de la UE 2026’, celebrat aquest dimarts a Taipei.
Inversió disparada
En declaracions recollides per la seva oficina, Lai va recordar que Taiwan i Europa "s’han acostat amb el pas dels anys", amb un comerç bilateral pròxim als 75.000 milions de dòlars l’any passat i una inversió taiwanesa a la UE que es va disparar un 650% en l’última dècada.En declaracions recollides per la seva oficina, Lai va recordar que Taiwan i Europa "s’han acostat amb el pas dels anys", amb un comerç bilateral pròxim als 75.000 milions de dòlars l’any passat i una inversió taiwanesa a la UE que es va disparar un 650% en l’última dècada en comparació amb els deu anys precedents.
El mandatari va destacar l’anunci de la Comissió Europea de l’esborrany de la llei de Xips 2.0 a principis de juny, una normativa que, segons la seva opinió, evidencia l’interès de Brussel·les per construir una indústria de xips "més competitiva" i millorar la "resiliència" de les seves cadenes de subministrament.El mandatari va destacar a més l’anunci, per part de la Comissió Europea, de l’esborrany de la llei de Xips 2.0 a principis del juny passat, una normativa que, segons la seva opinió, evidencia l’interès de Brussel·les per construir una indústria de xips "més competitiva" i millorar la "resiliència" de les seves cadenes de subministrament.
Lai va apostar perquè els països europeus impulsin acords sobre doble imposició i inversió amb Taiwan, cosa que contribuiria a alliberar l’"immens potencial d’inversió i cooperació industrial" entre les dues parts. "De cara al futur, Taiwan continuarà treballant estretament amb Europa per construir cadenes de subministrament més fortes i economies més resilients", va sentenciar.En aquest context, Lai va apostar perquè els països europeus impulsin acords sobre doble imposició i inversió amb Taiwan, cosa que contribuiria a alliberar l’"immens potencial d’inversió i cooperació industrial" entre les dues parts. "De cara al futur, Taiwan continuarà treballant estretament amb Europa per construir cadenes de subministrament més fortes i economies més resilients", va sentenciar.
Aquestes declaracions s’emmarquen en el creixent interès de Taiwan per presentar a l’illa com un soci confiable i estable dels seus aliats democràtics.Aquestes declaracions s’emmarquen en el creixent interès del Govern taiwanès per presentar a l’illa com un soci confiable i estable dels seus aliats democràtics, en un context marcat per la creixent competència entre els Estats Units, la Xina i Europa en matèria comercial, tecnològica i geopolítica.
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