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Taiwan planteja una aliança estratègica amb la UE en matèria de xips

Taiwan planteja una aliança estratègica amb la UE en matèria de xips

Taiwan planteja una aliança estratègica amb la UE en matèria de xips / RITCHIE B. TONGO / EFE

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El Periódico

Taipei

El president de Taiwan, Lai Ching-te, va manifestar ahir la seva disposició a construir una "aliança estratègica" amb la Unió Europea (UE) en l’àmbit dels semiconductors, conjugant l’ecosistema industrial "altament integrat" de l’illa amb les capacitats d’innovació, desenvolupament, equips, materials i manufactura d’alt valor afegit del vell continent.El president de Taiwan, Lai Ching-te, va manifestar aquest dimarts la seva disposició a construir una "aliança estratègica" amb la Unió Europea (UE) en l’àmbit dels semiconductors, conjugant l’ecosistema industrial "altament integrat" de l’illa amb les capacitats d’innovació i desenvolupament, equips, materials i manufactura d’alt valor afegit del vell continent.

"Combinant els nostres avantatges i construint una aliança estratègica, podem generar un valor compartit encara més gran. Junts, podem configurar un ecosistema global de semiconductors més segur, divers i resilient", va afirmar el mandatari durant la seva intervenció en el Fòrum d’Inversió de la UE 2026, celebrat ahir a Taipei, informa l’agència Efe."Combinant els nostres avantatges i construint una aliança estratègica, podem generar un valor compartit encara més gran. Junts, podem configurar un ecosistema global de semiconductors més segur, divers i resilient", va afirmar el mandatari durant la seva intervenció en el ‘Fòrum d’Inversió de la UE 2026’, celebrat aquest dimarts a Taipei.

Inversió disparada

En declaracions recollides per la seva oficina, Lai va recordar que Taiwan i Europa "s’han acostat amb el pas dels anys", amb un comerç bilateral pròxim als 75.000 milions de dòlars l’any passat i una inversió taiwanesa a la UE que es va disparar un 650% en l’última dècada.En declaracions recollides per la seva oficina, Lai va recordar que Taiwan i Europa "s’han acostat amb el pas dels anys", amb un comerç bilateral pròxim als 75.000 milions de dòlars l’any passat i una inversió taiwanesa a la UE que es va disparar un 650% en l’última dècada en comparació amb els deu anys precedents.

El mandatari va destacar l’anunci de la Comissió Europea de l’esborrany de la llei de Xips 2.0 a principis de juny, una normativa que, segons la seva opinió, evidencia l’interès de Brussel·les per construir una indústria de xips "més competitiva" i millorar la "resiliència" de les seves cadenes de subministrament.El mandatari va destacar a més l’anunci, per part de la Comissió Europea, de l’esborrany de la llei de Xips 2.0 a principis del juny passat, una normativa que, segons la seva opinió, evidencia l’interès de Brussel·les per construir una indústria de xips "més competitiva" i millorar la "resiliència" de les seves cadenes de subministrament.

Lai va apostar perquè els països europeus impulsin acords sobre doble imposició i inversió amb Taiwan, cosa que contribuiria a alliberar l’"immens potencial d’inversió i cooperació industrial" entre les dues parts. "De cara al futur, Taiwan continuarà treballant estretament amb Europa per construir cadenes de subministrament més fortes i economies més resilients", va sentenciar.En aquest context, Lai va apostar perquè els països europeus impulsin acords sobre doble imposició i inversió amb Taiwan, cosa que contribuiria a alliberar l’"immens potencial d’inversió i cooperació industrial" entre les dues parts. "De cara al futur, Taiwan continuarà treballant estretament amb Europa per construir cadenes de subministrament més fortes i economies més resilients", va sentenciar.

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Aquestes declaracions s’emmarquen en el creixent interès de Taiwan per presentar a l’illa com un soci confiable i estable dels seus aliats democràtics.Aquestes declaracions s’emmarquen en el creixent interès del Govern taiwanès per presentar a l’illa com un soci confiable i estable dels seus aliats democràtics, en un context marcat per la creixent competència entre els Estats Units, la Xina i Europa en matèria comercial, tecnològica i geopolítica.

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