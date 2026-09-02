Una tecnològica alerta del trasllat de la crisi a Melilla i les Canàries
Miguel Vilaplana
La tecnològica alacantina Golden Owl, que va explicar els desencadenants de l’allau migratòria de finals de juliol a Ceuta i va alertar de la que es va produir, tot i que en inferior proporció, el 15 d’agost, va advertir del possible desplaçament d’aquest tipus d’assalts a Melilla o les Canàries si la frontera a Castillejos continua presa per les forces de seguretat. L’empresa assenyala que hi ha una probabilitat elevada que es produeixi una nova mobilització d’aquest tipus a la finestra de setembre, i apunta avui, demà i el 8 d’aquest mes com a moments en què noves crides trobarien una resposta notable. Així ho fa constar en un informe sobre les narratives informatives que han envoltat la crisi de Ceuta, les quals, apunta, han propiciat que el Marroc, Rússia, la Xina i l’extrema dreta hagin sortit com a grans beneficiats, i el Govern d’Espanya, la UE i els mateixos migrants com a principals perdedors.
Tot en un context en el qual, afegeix Golden Owl, elements com la narrativa de "Ceuta ocupada" està en el seu màxim històric, l’expedient dels menors garanteix combustible emocional continuat i la capa ultradretana ha passat del comentari al contingut pròxim al carrer amb la celebració de la violència contra els campaments. La tecnològica crida l’atenció sobre el fet que darrere dels assalts registrats hi ha una estructura que no s’ha desactivat i que ningú sap qui hi ha al capdavant. Insta a estar alerta en vista de la probabilitat que es repeteixi un episodi d’aquest tipus assenyalant tres punts de fricció: les manifestacions d’avui; la compareixença parlamentària del president del Govern demà, i la presència del president de Ceuta a Brussel·les el dia 8. Assenyala també els corredors de les Canàries i Melilla com a opcions si Castillejos continua saturada de forces de seguretat, cosa que ampliaria els punts en conflicte.
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