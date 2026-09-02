La Zarzuela guarda silenci mentre Executiu i PP xoquen pel Rei
La prudència marca la posició de la prefectura de l’Estat després de la disputa pel viatge a Ceuta/ Els populars acusen Sánchez d’estar "amb Mohamed VI i no amb Felip VI" i el Govern deplora la "falsa polèmica"
May Mariño
L’obligat silenci constitucional de la figura del Rei anima debats polítics com el que s’està vivint aquests dies arran de la possible visita a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Des del Partit Popular acusen el Govern d’impedir que Felip VI vagi als dos enclavaments per la reivindicació de la seva sobirania que manté el Marroc, i l’Executiu es defensa avançant que ja es treballa en aquesta visita als dos territoris espanyols al nord de l’Àfrica.
Des del Palau de la Zarzuela no emeten, es limiten a observar. Opten per la prudència i la discreció, com és marca de la Casa. I així fa setmanes que estan així, perquè aquest debat es va revifar a partir de la trucada del Rei al president de Ceuta perquè el visités al Palau de Marivent de Palma després de l’arribada massiva de migrants.
Al PP comparteixen, així ho va dir Miguel Tellado, que "el cap de l’Estat fa el que el Govern central li permet i lamentablement les informacions que coneixem per diferents mitjans de comunicació és que el Govern d’Espanya no el va deixar anar-hi".
A la Moncloa neguen cap fre de l’executiu de Sánchez a aquest viatge –sense entrar ni tan sols a confirmar si és desig o no de Felip VI anar a alguna d’aquestes ciutats– i mala sintonia entre tots dos. S’aferren, diuen, a l’"evidència" de la reunió que el president del Govern va mantenir aquest dilluns. Una llarga "reunió" amb el cap de l’Estat, que ja estava agendada per a la tornada del període estival, com una mostra de la "bona relació" entre Felip VI i Pedro Sánchez, apunten.
Des del Partit Popular interpreten amb "preocupació" les paraules del cap de l’Executiu sobre el monarca. Es refereixen al moment en què, segons la Moncloa, el president va aprofitar una pregunta a l’entrevista a la SER per tancar la polèmica: va defensar que "hi ha arguments suficients perquè el Rei visiti Ceuta i Melilla". Però ho va fer després de posar en valor les seves quatre visites a Ceuta i Melilla davant de "cap" de Felip VI. "Sé que hi ha a molta gent a qui se li ha fet llarga la meva presidència. Porto vuit anys governant. El Rei porta regnant més de 20 anys. ¿Quantes vegades ha anat a Ceuta o Melilla?", es va preguntar Sánchez, confonent fins i tot els anys de regnat de Felip VI, que fa 12 anys que és al capdavant de la Casa Reial després de l’abdicació de Joan Carles.
Al partit que presideix Alberto Núñez Feijóo sostenen que aquesta resposta de Sánchez quadra amb una estratègia que existeix per atacar la prefectura de l’Estat i desprestigiar les institucions. En aquest sentit, recorden les manifestacions aquest estiu del ministre Óscar Puente –quan va criticar la foto de Felip VI amb Javier Negre– i sumen a aquest pla les formes en què Sánchez es va manifestar a l’entrevista, així com la condescendència del Govern envers el Marroc i el seu paper en l’arribada massiva de persones a Ceuta els últims dies de juliol. Precisament, Puente va negar que es tractés d’un "retret" de Sánchez al Rei, sinó "cap a aquells que utilitzen la figura del monarca en una crisi", explicació precedida de l’apunt: "Jo no soc sospitós de no fer retrets a la Casa Reial si considero que cal fer-ho".
Un altre focus
Coincidint amb Vox, al PP veuen com una cortina de fum l’esment de Sánchez al Rei en les seves explicacions sobre la crisi de Ceuta. Una intervenció del Govern per desviar el focus sobre la seva gestió a Ceuta i la seva defensa fèrria, diuen, del Marroc, que s’evidenciarà amb una soledat al Congrés. "Espanya pateix una invasió a Ceuta promoguda pel Marroc i tolerada per Pedro Sánchez, que es comporta com un autèntic agent marroquí, i que és corresponsable de totes les agressions, les violacions i la inseguretat que avui es viu a Ceuta", denuncien des del partit que presideix Santiago Abascal. Sánchez està "lligat de peus i mans" i "ningú està al comandament del volant al Govern d’Espanya", exclamen des del PP a través del seu secretari general, Miguel Tellado, que també va afirmar que "Sánchez està amb Mohamed VI i no amb Felip VI".
Des de la Moncloa insisteixen una vegada i una altra que el president es va limitar a respondre una pregunta que va planar aquest estiu després que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, avancés a l’agost la intenció del monarca de visitar la ciutat després de l’audiència que va mantenir amb Felip a Mallorca. Una reunió que es va afegir a les trucades –diverses– del cap de l’Estat a Vivas i a Juan José Imbroda (Melilla) interessant-se per la situació de totes dues ciutats després del que va passar a Ceuta els últims dies de juliol, quan van entrar més de 70.000 persones nedant i per la frontera.
A la Moncloa justifiquen la falta de detalls pel que fa al futur desplaçament de Felip VI a les ciutats espanyoles a l’Àfrica dient que estan a l’espera que es comenci a treballar en l’organització de la visita. Però ja preparen el terreny i resten importància a la resposta que pugui donar el país veí. "Esperem que entenguin que som un país sobirà", asseguren.
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