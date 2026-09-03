Enquesta per a Agenda Pública
El 58% dels espanyols aproven la manera com Felip VI exerceix les seves funcions
Jose Rico
Fa més de 10 anys que el CIS va deixar de preguntar als espanyols la seva opinió sobre la monarquia. Des d’aleshores, només es coneix aquesta percepció a través de les empreses demoscòpiques. Una d’aquestes, Cluster 17, ha elaborat per a Agenda Pública una enquesta que reflecteix un ampli aval de la ciutadania a la tasca de Felip VI.
El 58% dels espanyols qualifiquen de bona o molt bona la forma en què el cap de l’Estat està exercint les seves funcions, mentre que el 35% la considera dolenta o molt dolenta. En concret, entre els partidaris del monarca, un 37% defineix com a bona la seva actuació i un altre 21,1%, com a molt bona. Entre els detractors, un 19,8% la titlla de dolenta i un 14,6%, de molt dolenta. El suport més ampli al Rei es dona entre els votants del PP (84,5%) i també és majoritari entre els del PSOE (63,3%), si bé tres de cada deu electors socialistes valoren negativament Felip VI (29,1%). El cap de l’Estat rep una millor valoració entre els votants del PSOE que entre els de Vox. En l’electorat ultra, el 39,9% aprova la seva actuació i el 54,3% la suspèn.
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