Racons emblemàtics
A 20 km de Barcelona: el poble de la cantant Aitana envoltat de muntanyes on la cirera es va convertir en tot un símbol
Aquest és el poble a menys d’una hora de Barcelona on va néixer Úrsula Corberó
Gabriel Roncero
Ubicat a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona),Sant Climent de Llobregat compta amb una superfície de 10,8 km2 i una població de 4.182 habitants,segons dades del 2024 . El municipi limita amb Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Begues, Torrelles de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.
La localitat es troba a la vall de les rieres de les Comes, del Querol i de Salom, envoltada d’un característic paisatge muntanyós integrat per les serres de Sant Ramon, Pedres Blanques, Coll de la Creu, Costa Fustera i el Padró. A més, la seva proximitat a la capital catalana és notable, ja que se situa a tan sols 20 km de Barcelona.
Històricament, aquestes muntanyes van estar ocupades per vinyes. No obstant, l’arribada de la plaga de la fil·loxera va perjudicar greument la producció de vi, cosa que va fer que els habitants de la zona substituïssin progressivament aquests cultius per cirerers.
La cirera, un fruit característic
Sant Climent de Llobregat és un municipi estretament vinculat a la cirera, un dels seus principals símbols, i també destaca per ser el lloc de naixement de la reconeguda cantant Aitana Ocaña.
En l’actualitat, el Baix Llobregat concentra la meitat de la producció de cireres de Catalunya, cosa que la converteix en la seva principal comarca productora. Al voltant de 200 famílies viuen del cultiu d’aquesta fruita, especialment a les zones muntanyoses de la comarca, entre les quals hi ha Sant Climent de Llobregat.
De fet, a la primavera, la localitat es vesteix de blanc i rosa amb el florir dels cirerers, cosa que la converteix en una destinació molt atractiva. Des del 1976, el mes de maig se celebra la Fira de la Cirera, un esdeveniment on s’exhibeixen els millors fruits de la temporada.
El que has de visitar
El Camí Ral
El Camí Ral era una ruta crucial de comunicació, especialment durant l’edat mitjana, que unia el Baix Llobregat amb el Penedès i que representava una alternativa més directa davant l’extensa carretera que connectava Barcelona amb Tarragona, al llarg de l’antiga Via Augusta romana.
En l’actualitat, es tracta d’un itinerari de poc més de 5 km per fer caminant o corrent, una proposta ideal per als amants de la muntanya i les bones vistes.
La Creu de Querol
La Creu de Querol és una creu de terme que marca el límit entre els municipis de Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat. S’hi troba una inscripció de Sant Francesc D’Assís, que fa referència al respecte envers la natura. Amb l’excusa de passar per aquesta creu, el poble ofereix una ruta de 12 km de caminada.
El Museu d’Eines del Pagès
La rectoria, annexa a l’església del municipi, acull el Museu d’Eines del Pagès, que ocupa tres àmplies sales a la planta baixa i un pati. Es tracta d’una interessant mostra d’eines agrícoles, carros, estris domèstics i mobles de cuina, majoritàriament del segle XIX. Es pot visitar els diumenges i dies festius d’11.00 h a 14.00 h.
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