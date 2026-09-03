Per Vito Quiles
Begoña Gómez, citada com a querellada
Cristina Gallardo
Begoña Gómez, dona del president del Govern, ha sigut citada a declarar en qualitat de querellada el 23 d’octubre davant del jutge de Majadahonda (Madrid) Juan Calvo arran d’una acció penal que va presentar contra ella l’agitador Vito Quiles per denúncia falsa. Ho va fer després que un altre jutge d’aquest municipi arxivés una primera denúncia que Gómez va presentar contra aquest després d’un incident a l’interior d’una cafeteria on es trobava amb unes amigues. Fonts jurídiques van confirmar a EL PERIÓDICO la citació de Gómez juntament amb la de Quiles, si bé aquest s’haurà de presentar davant el jutge d’Instrucció número 6 de Majadahonda abans, el 9 de setembre, per ratificar-se en la querella presentada.
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