Feijóo assenyala que hi ha responsabilitat judicial: "No pot quedar impune"
El PP reclama que es convoqui l’ambaixadora marroquina i es truqui al representant espanyol a Rabat
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) posa definitivament el crit al cel sobre la gestió realitzada pel Govern de la crisi a Ceuta, després que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska hagi hagut de reclamar al director general de la Policia, Francisco Pardo, que li adoni sobre el contingut d’un informe que el Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) hauria remès a l’Audiència Nacional i en el qual atribuiria a les Forces i Cossos de Seguretat del Marroc l’assalt massiu a la frontera de Ceuta els passats 30 i 31 de juliol.
"Ens han mentit"
Des de Ceuta, durant la visita amb motiu del dia de la ciutat, i acompanyat en tot moment del president ceutí, Juan Jesús Vivas, Alberto Núñez Feijóo es va mostrar taxativa: "El Govern ho sabia i el va tapar. Ens han mentit a la cara, des del president a tots i cadascun dels seus ministres". Per això, el líder de l’oposició va reclamar que es convoqui l’ambaixadora marroquina i que es cridi a consultes l’ambaixador espanyol a Rabat per "avaluar les mesures més adequades". Però a més, Feijóo va apuntar a la responsabilitat tant "política com judicial" de Pedro Sánchez. Sobre el primer, va tornar a reclamar al president, amb qui aquest dijous debatrà al Congrés, que dissolgui les Corts i convoqui eleccions; i sobre el segon, i després de recordar que el PP ja s’ha personat en la causa que se segueix a l’Audiència Nacional per l’allau migratòria dels últims dies de juliol, va emfatitzar: "Això no pot quedar impune i el PP encarregarà d’això".
Amb to d’incredulitat, Feijóo es va interrogar retòricament sobre l’informe del CENIF i la reacció del Govern: "En quin cap cap que el ministre de l’Interior es dirigeixi als seus subordinats per carta; en quin cap cap desacreditar la Policia i el CNI; a quin cap es pot qüestionar públicament els instruments de seguretat d’una nació, desprotegint-la davant de tot el món. I la pregunta més important: en quin cap que el president del Govern ho hagi consentit", va concloure.
Per al líder dels populars, l’actual Executiu no està capacitat per "garantir la nostra seguretat", i per això va reclamar des de Ceuta: "Un Govern que no ens abandoni, i que per descomptat no ens menteixi".
Abans que Feijóo, la portaveu del Grup Popular al Congrés dels Diputats, Ester Muñoz, en una entrevista concedida aquest dimecres a esRadio, va assenyalar: "Hi va haver una decisió de no fer res, una cosa que sospitàvem. Tenien la informació, però ara ja hi ha un informe de la Policia Nacional demanat per una jutge de l’Audiència Nacional, que explicita com el Govern ho sabia i conscient i dolosament va decidir no fer res", va sentenciar, el mateix matí que Alberto Núñez Feijóo torna a visitar la ciutat autònoma, on serà rebut pel president ceutí, Juan Jesús Vivas.
"Protegint" el Marroc
Per a la portaveu parlamentària del primer partit de l’oposició i de la Cambra baixa, "després han estat protegint, permanentment, al país que va decidir envair Espanya", va assenyalar sense esmentar el Marroc. Muñoz va cridar a participar en les mobilitzacions convocades per ahir. La crítica a aquest comportament la va convertir Muñoz en una crida a la concentració d’aquest dimecres a la tarda a l’Ajuntament de Madrid i en molts altres consistoris de tot Espanya, vehiculada pel PP a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), coincidint amb el Dia de Ceuta, i a la qual assistiran, en el cas de la capital d’Espanya, els presidents del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. "Si fins ara era important que tots els espanyols estiguéssim recolzant els nostres compatriotes de Ceuta, avui és urgent que tots anem a aquestes concentracions, perquè tenim un Govern que no només ens ha mentit –en una crisi d’Estat com no hem viscut en les últimes dècades, amb un atac a la integritat territorial d’Espanya– sinó que el Govern ha decidit defensar qui ens ha envaït", va sentenciar.va afirmar.
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