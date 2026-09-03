Debat al Congrés sobre Ceuta
Feijóo culpa el Marroc de la «invasió» i adverteix Sánchez que «pagarà davant la Justícia»
Alberto Núñez Feijóo exigeix a Pedro Sánchez que no prioritzi la seva por personal sobre l’interès nacional davant el presumpte xantatge marroquí
Mariano Alonso Freire
El líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va realitzar un discurs molt dur de rèplica a Pedro Sánchez en el qual va assenyalar de manera indubitada la responsabilitat del Marroc en l’allau migratòria sobre Ceuta dels últims dies de juliol i va advertir en to emfàtic al president del Govern: «Miri’m: la pagarà, davant la Justícia i a les urnes». El president del Partit Popular (PP) va acusar Sánchez d’haver tingut informació del que podia passar i no haver actuat adequadament. «L’operació va sortir del Marroc, va ser consentida i hi ha indicis que el Marroc la va coordinar i el Govern en sabia», va assenyalar des de la tribuna d’oradors, on com és habitual va ser victorejat pel grup popular i des de la qual va brandir una còpia de l’informe del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) conegut aquest dimecres, que apunta a la participació de gendarmes marroquins en l’allau migratòria, i del qual el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va demanar per escrit informació al director de la Policia, Francisco Pardo.
Feijóo va reaccionar a l’anunci fet públic per Sánchez que el 21 d’agost s’havia convocat l ’ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, després que dos ministres marroquins fessin declaracions sobre la marroquinitat de sengles ciutats autònomes espanyoles. Li va retreure que s’hagués realitzat «de manera clandestina» i, de manera més clara que mai, va assenyalar a la intervenció del telèfon del president i d’alguns dels seus ministres amb el sistema israelià Pegasus. «¿Quin document o conversa o indici hi havia al seu telèfon? ¿què sap el Marroc de vostè?», li va etzibar en forma d’interrogació retòrica, abans d’acabar: «Cap por personal pot estar per sobre de l’interès nacional; Espanya no pot tenir un president sota xantatge».
Com era d’esperar, en el seu torn just a continuació com a representant del tercer grup de la Cambra baixa, Santiago Abascal no es va quedar enrere en aquestes acusacions a Sánchez. El líder de Vox va començar així la seva intervenció: «Traïció. No hi ha cap altra paraula. Segons la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, la traïció és el fet de faltar a la lleialtat i a la fidelitat de vides. I el president Sánchez és un traïdor».
Però a més, Abascal, va interrogar Sánchez sobre l’origen del que ha passat: «Diu vostè que hem patit un atac. Li pregunto seriosament: ¿Qui ho va fer? ¿Qui és l’atacant? Perquè és impossible defensar Ceuta o els ceutins si no sabem qui ens ataca». El president de la formació de l’extrema dreta va tornar a reclamar l’aplicació de l’article 102 de la Constitució, el que contempla l’eventual responsabilitat penal d’un president del Govern i la possibilitat que una quarta part dels diputats reclamin el seu processament per traïció. «Els escons de Vox estan a disposició d’aquesta iniciativa», va afirmar Abascal.
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