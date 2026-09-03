Felip VI truca a Vivas per mostrar el "suport" d’Espanya a la ciutat
El cap d’Estat també expressa el "reconeixement als servidors públics" i voluntaris per "l’esforç" en aquesta crisi
Pilar Santos
Felip VI va parlar per telèfon ahir amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per transmetre-li "el recolzament de tot Espanya" a la ciutat autònoma amb motiu del Dia de Ceuta. Segons fonts de la Zarzuela, el cap d’Estat va voler trucar-li "de manera especial per la situació que està patint [la ciutat], apel·lant a la unitat i a la convivència".
El Monarca, segons la Casa del Rei, també va fer arribar al mandatari de la ciutat autònoma el seu "reconeixement als servidors públics, voluntaris, associacions, gremis i representants de les diferents confessions, per l’esforç que porten a terme en la gestió d’aquesta crisi".
Felip VI i Vivas ja van comentar en persona el 6 d’agost la greu situació generada després de l’arribada de milers d’immigrants els dies 30 i 31 de juliol a Ceuta. Llavors, el president autonòmic va ser rebut pel Rei a la residència estiuenca que té a Marivent (Palma).
En la trucada d’ahir, el cap de l’Estat, segons va revelar el dirigent del PP, li va mostrar la seva intenció de visitar la ciutat pròximament, un desplaçament, com el de Melilla, que encara no ha fet mai en els 12 anys que fa que és al tron. Tampoc ho va fer com a Príncep d’Astúries.
Visites anteriors
La visita d’aquestes dues places que Espanya té al continent africà és un tema molt delicat en termes diplomàtics, ja que el Marroc les reivindica com a pròpies. De fet, Joan Carles I només va ser una vegada en els seus 39 anys com a Monarca a les dues ciutats. Va ser el 2007, amb José Luis Rodríguez Zapatero de president del Govern, i Rabat va protestar retirant l’ambaixador de Madrid durant dos mesos.
Prèviament, amb el dictador Francisco Franco viu i ell com a Príncep d’Espanya, les va visitar una altra vegada, el 1970.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar dilluns a la cadena SER que el viatge de Felip VI a Ceuta es farà "quan es donin les condicions". El cap de l’Executiu ha visitat Ceuta en cinc ocasions i Melilla en tres.
Prèviament a aquesta informació facilitada per la Zarzuela ahir a la tarda, al migdia, el compte a la xarxa social X de la Casa del Rei va penjar un tuit amb un breu missatge de recolzament a la ciutat i una foto en la qual no apareixia ningú, només les banderes de la Unió Europea, Espanya i Ceuta. "Avui, 2 de setembre, és el Dia de Ceuta. La Corona i tothom, amb la nostra ciutat. Unitat, convivència i futur", recull el text.
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