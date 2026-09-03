Viatge oficial
Illa diu a Polònia que a Ucraïna es juguen els valors europeus
El president de la Generalitat arriba a Kíiv per reunir-se amb representants polítics del país i reforçar la cooperació
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja és rumb a Ucraïna amb el conseller d’Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch. Ahir mateix van volar fins a Varsòvia, on es van reunir amb el president del Consell per a la Cooperació de Polònia amb Ucraïna, Pawel Kowal, i ahir a la nit es van desplaçar fins a Kíiv. "A Ucraïna estan en joc els valors europeus", va reivindicar el president just després d’aquesta primera trobada del seu viatge oficial.
L’objectiu del cap de la Generalitat és enfortir els vincles polítics amb el govern de Zelenski i reforçar també la cooperació de Catalunya amb aquest país que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia. De fet, el viatge del president, que coincidirà a la capital ucraïnesa amb l’alcalde Jaume Collboni, és especialment complex en termes de seguretat, per la qual cosa no està clara en aquests moments quina part de l’agenda que té prevista podrà complir. En tot cas, acompanyat per una comitiva reduïda, els seus plans passen per reunir-se amb representants institucionals regionals. La setmana passada ja va conversar amb el governador de la província de Zaporíjia.
Des de Polònia va fer una crida perquè "cessin els bombardejos i les morts civils". I és que Illa arribarà a Ucraïna en un moment d’intensificació dels atacs aeris russos i amb Kíiv sotmesa a atacs pràcticament diaris durant l’última setmana. Aquest dimarts van morir una dotzena de persones a la capital i els seus voltants i ahir dues més a Dnipró, a més de desenes de ferits en dos dies pels atacs russos.
Reconeixement
Malgrat aquesta difícil situació, el president va insistir que vol traslladar personalment un "reconeixement a la resiliència i la fermesa" dels ucraïnesos davant la guerra, així com "ajudar-los a preparar la pau". De fet, la previsió és que pugui reunir-se amb representants d’oenagés catalanes que presten ajuda humanitària, a més de continuar comprometent ajut econòmic de la Generalitat. "Ucraïna és fonamental per a Europa i Europa ha d’enfortir-se", va defensar.
En el nucli de la política exterior del president hi ha la convicció que en aquest país en guerra la Unió Europea es juga el seu futur, tant en matèria de seguretat com d’autonomia energètica, així com de fortalesa política en un moment de gran inestabilitat geopolítica en el qual ni Rússia ni els Estats Units poden considerar-se, segons el seu parer, un soci fiable.
Mobilització contra l’extrema dreta
L’esquerra independentista va presentar ahir el programa d’actes que organitza per commemorar la Diada de Catalunya i ho va fer amb una crida a mobilitzar-se davant l’ascens de l’extrema dreta. «No els regalarem la nostra catalanitat», va defensar el secretari general de la CUP, Non Casadevall, des del fossar de les Moreres, on el dia 10 de setembre han convocat una manifestació per contrarestar l’acte que Aliança Catalana ha anunciat en aquest mateix lloc.El col·lectiu format per la CUP, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Arran, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant i Alerta Solidària ha organitzat mobilitzacions a Barcelona, Girona, Lleida i Reus amb motiu de l’Onze de Setembre. En el cas de la capital catalana, a les 10 han convocat un homenatge al carrer Ferran al militant comunista Gustau Muñoz, mort per trets de la policia el 1978, i, a la tarda, una marxa que anirà de la plaça Urquinaona a la plaça Comercial i que transcorrerà al marge de la convocada per l’ANC i Òmnium.
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