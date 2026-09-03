Drama humanitari
L’informe policial descol·loca Sánchez abans d’anar al Congrés
El Govern blinda Marlaska, manté la seva posició sobre el paper del Marroc i es resisteix a demanar-li explicacions
Fonts d’Interior avançaven ahir la possibilitat d’una cadena de cessaments
Iván Gil
El xoc polític per la crisi migratòria a Ceuta va escalar diversos esglaons davant l’informe de la Policia enviat a l’Audiència Nacional que suposadament assenyala la participació de gendarmes marroquins en el massiu assalt fronterer. La presumpta responsabilitat de Rabat desarmaria la versió mantinguda fins ara per la Moncloa i agitaria les incògnites més d’un mes després dels fets. Aquestes revelacions, qüestionades pel director general de la Policia, Francisco Pardo, van irrompre un dia abans de la compareixença de Pedro Sánchez davant el Congrés.
De moment, la Moncloa dona suport al titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va assegurar desconèixer fins ara la informació avançada pel diari ‘El Español’. També eviten modificar la seva posició sobre Rabat. Fonts de l’Executiu van mostrar des d’un principi la seva sorpresa per la suposada ocultació d’aquesta informació, donant per bo que no es coneixia prèviament i posant-la en quarantena.
Mentre es demanava temps per analitzar l’informe, s’allunyava qualsevol amenaça d’una crisi de Govern. La resposta del director general de la Policia al ministre d’Interior va ser que no existiria cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat marroquines la "planificació o execució" del que ha passat. El ministre de Política Territorial que encapçala l’anomenat comandament únic, Ángel Víctor Torres, es va doblegar des de Ceuta a aquestes explicacions per exigir "rigor" Alberto Núñez Feijóo. No obstant, els socis de coalició, Sumar, també van apujar el to per desmarcar-se si es confirma el contingut de l’informe.
La titular de Sanitat, Mónica García, el va titllar de "greu" i va marcar perfil propi des de l’espai minoritari de la coalició: "Nosaltres sempre hem dit que és indubtable que hi ha una responsabilitat, per acció o omissió, del Marroc". Un missatge en què va insistir el ministre de Cultura, Enerst Urtasun. El líder d’IU, Fernando Maíllo, es va precipitar a apuntar a la dimissió de Grande-Marlaska de confirmar-se que va tenir aquesta informació i no la va facilitar. Des de Podem van exigir directament la seva dimissió i van acusar el Govern de mentir i centrar-se a defensar Rabat. L’oposició ha vist reforçades les seves acusacions sobre ocultació d’informació per eximir de responsabilitat les autoritats marroquines.
El cop al Govern afegeix sal a la ferida amb Defensa després de sostenir Margarita Robles, en contra de la versió oficial, que el CNI sí que va alertar prèviament d’un assalt a la frontera. Mentre es realitzaven les "averiguacions sobre l’informe d’Immigració i Fronteres", fonts del Departament d’Interior avançaven ja sobre la possibilitat d’una cadena de cessaments en les pròximes hores. Es posava així el focus en què la Policia hauria ocultat aquest informe, resistint-se a demanar explicacions al Marroc. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, cridava a la "cautela" després de ser preguntat per les pressions dels seus socis per respondre a Rabat.
El terratrèmol generat pel suposat informe de la Policia va irrompre quan el Govern central aplanava el terreny per acotar-ne les causes a la desinformació i la manipulació d’algoritmes. Un "atac híbrid" per fomentar un assalt fent creure que una sentència del Suprem impedia les devolucions dels que entressin nedant. Tot això, amb xarxes vinculades a Rússia i Israel per desestabilitzar Espanya i la UE com va apuntar Pedro Sánchez, aquest dilluns, durant una entrevista radiofònica.
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