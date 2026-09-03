Guerra comercial
De llac Ontario a llac Amèrica
Google i Apple cedeixen davant Trump i adopten en els seus serveis de mapes la nova nomenclatura establerta pel Govern dels EUA com a pressió en la pugna aranzelària amb el Canadà.
Carles Planas Bou
Google i Apple s’han vist atrapades en la propaganda de Donald Trump. El 27 d’agost, el president dels Estats Units va firmar una ordre executiva per rebatejar el llac Ontario que separa el país del Canadà com a "Llag Amèrica", un canvi de nom que respon a la guerra comercial oberta contra el seu veí.
Ottawa va rebutjar aquesta modificació unilateral, però els dos gegants tecnològics semblen haver sucumbit a la pressió trumpista. Google va ser el primer a claudicar. Diumenge, Google Maps va alterar la nomenclatura del més petit dels Grans Llacs per als usuaris nord-americans. "Com actualitzem Google Maps per reflectir els canvis de nom en fonts oficials del Govern, les persones que utilitzin Maps als EUA veuran Lake America, mentre que els que siguin al Canadà continuaran veient Lake Ontario ", va explicar la companyia en un comunicat. El canvi es veu també a Google EarthDes de fora dels EUA i el Canadà, Google Maps descriu la llacuna sota control dels dos països com Lake Ontario ( Lake America ), segons ha pogut comprovar EL PERIÓDICO. El canvi també s’aprecia des del servei geoespacial Google Earth..
Ara ha sigut el torn d’Apple. La firma de la poma ha canviat el nom del llac a "Lake America" a Apple Maps, segons una revisió d’Axios. La setmana passada, Trump va pressionar la companyia ara dirigida per John Ternus perquè fes el canvi, va declarar dilluns el secretari del Departament de l’Interior, Doug Burgum, a Fox BusinessLa modificació seria únicament visible per als usuaris nord-americans, doncs, segons ha pogut comprovar aquest diari, des d’Espanya continua veient-se com Lago Ontario. No obstant, el cercador del servei sí etiqueta aquesta llacuna amb el nou nom establert per la Casa Blanca. L’administració Trump va celebrar el canvi com una victòria, amb el president compartint la notícia a les xarxes socials. Tot i que té poder per determinar com el Govern es refereix a accidents geogràfics, no pot obligar que ho facin altres països.
"Sabem que els EUA estan canviant. Les seves relacions comercials, la seva política exterior, els seus monuments nacionals, els seus hidrònims", va contestar el primer ministre del Canadà, Mark Carney. "Els canadencs també saben que trucar a les coses pel seu nom significa anomenar-lo llac Ontario: llavors, ara i sempre".
La competència
La polèmica la va aprofitar MapQuest, petit competidor que ha escalat fins a ser l’aplicació més descarregada a l’App Store d’Apple als EUA, segons dades de Sensor Tower.La polèmica ha sigut aprofitada per MapQuest, un petit competidor que ha escalat fins a ser l’aplicació més descarregada a l’App Store d’Apple als EUA, segons les dades recopilades per Sensor Tower. L’app, pionera als mapes en línia, va publicar un missatge a X en el qual assegurava que no adoptaria el canvi establert per Trump. Ràpidament, es va convertir en viral i va ressuscitar la seva popularitat, si bé podria tractar-se d’un fenomen passatger.
Actiu des de 1996, aquest servei gratuït de mapes ‘online’ va fer el mateix quan, el febrer del 2025, Trump va rebatejar el golf de Mèxic com a golf d’Amèrica en un moviment propagandístic de pressió similar a l’executat ara contra el Canadà.
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