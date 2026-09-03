FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Madrid no assistirà a la reunió d’aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el sistema de finançament autonòmic
«L’absència de totes les comunitats autònomes governades pel PP suposaria la paralització», assenyalen des del Govern d'Ayuso
Víctor Rodríguez
Plantada de la Comunitat de Madrid al Consell de Política Fiscal i Financera convocat per a aquest divendres 4 de setembre, en què s’havia d’abordar la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic remesa per Hisenda a les comunitats el mes de juliol passat. Fonts del Govern d'Isabel Díaz Ayuso han traslladat a primera hora d’aquesta tarda la seva negativa a assistir a la reunió entre el Govern i les comunitats autònomes en què es pretén aprovar el nou model, un sistema, adduïxen des de Sol, «pactat de manera bilateral i d’esquena a la resta de comunitats autònomes» entre el Govern i la Generalitat de Catalunya.
«Es tracta d’un sistema de finançament que trenca amb la igualtat de tots els espanyols i que persegueix blanquejar el deute generat per la gestió corrupta dels governs independentistes i que ha seguit i intensificat l’actual president socialista, Salvador Illa», traslladen aquestes mateixes fonts.
Des de Sol s’assegura que la decisió que la consellera de Economia, Hisenda i Treball madrilenya, Rocío Albert, no es presenti demà a la reunió del Consell de Política Fiscal s’ha transmès prèviament en les reunions que s’han mantingut amb la direcció nacional del PP i la resta de consellers del ram de les autonomies governades pels populars.
L’argument que s’esgrimeix és que, si totes les comunitats del PP s’absenten, la reunió no tindria quòrum. Si se celebra la reunió, n’hi ha prou amb el vot favorable del Govern i d’una de les comunitats, previsiblement el de Catalunya, perquè la proposta tiri endavant. «L’única manera que aquest acord no es pugui materialitzar demà al Consell de Política Fiscal i Financera és que no hi hagi quòrum a la reunió. L’absència de totes les comunitats autònomes governades pel PP suposaria la paralització d’aquesta ruptura de la igualtat de tots els espanyols i del blanqueig de la corrupció econòmica i política dels gestors de la Generalitat de Catalunya en les últimes dècades», assenyalen des de l’Executiu madrileny.
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