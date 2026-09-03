Drama humanitari
La Policia afirma que agents del Marroc van guiar els migrants
L’informe descarta l’actuació de màfies i apunta a una "planificació prèvia" i a la "viralització" de missatges a les xarxes socials
La fiscalia ha d’informar la jutge si es declara competent per poder investigar l’assalt massiu
Ángeles Vázquez
La jutge de l’Audiència Nacional María Tardón ja té a les seves mans l’informe policial que serà clau per determinar si el tribunal especialitzat ha de ser l’encarregat d’investigar les circumstàncies en què es va produir l’entrada massiva de persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. En l’esmentat informe, el Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (Cenif) assenyala la participació de la Policia del Marroc en l’execució de la crisi migratòria viscuda a la ciutat autònoma, a l’haver guiat a través d’agents uniformats i altres de paisà les persones perquè travessessin la frontera. "La finalitat migratòria opera només com una cobertura formal", destaca l’informe a què va tenir accés EL PERIÓDICO, cosa que considera "confirmat pel fet incontestable que el perfil de la majoria dels immigrants no busca quedar-se a territori espanyol (únicament es manté aproximadament un 10% de la quantitat total estimada dels que accedeixen il·legalment)".
En el seu informe, la unitat d’intel·ligència de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional argumenta que l’incident obeeix a una operació en què agents marroquins, amb i sense uniforme van guiar l’entrada de persones a Ceuta. Les fonts afegeixen que als llocs hi havia pocs agents i apunten a la necessitat d’investigar els que no estaven uniformats per determinar si efectivament eren agents policials o dels serveis secrets marroquins. L’informe, que va acompanyat de fotografies de les diferents fases en què es van produir les entrades, procedents de xarxes socials i de mitjans de comunicació, descarta l’actuació de màfies migratòries i no diu res relatiu a una suposada implicació d’Israel en l’assalt.
"L’existència d’una segona convocatòria, molt més explícita", el 15 d’agost, va ser "absolutament controlada per l’estructura de seguretat marroquina", que "va estar inoperant en un procés que va durar més de 48 hores" entre els dies 30 i 31 de juliol. "La difusió de missatges posteriors que, fins i tot a nivell oficial, justifiquen per part del Marroc una reivindicació territorial que qüestiona la sobirania d’Espanya sobre Ceuta i Melilla", assenyala l’informe, de 55 pàgines.
Per als agents del Cenif, això "comporta l’existència d’una planificació prèvia i, per tant, una autoria intel·lectual anterior i una altra de material simultània que suposa funcions de seguiment i de control. Totes dues van molt més enllà de la més evident dels subjectes actius que entren i surten irregularment de territori espanyol i de la que es projecta sobre totes les qüestions associades als diferents esglaons de resposta d’Espanya".
Explicacions a Marlaska
Després de conèixer-se l’informe, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va reaccionar demanant explicacions al director general de la Policia, Francisco Pardo, ja que des de l’Executiu de Pedro Sánchez sempre s’ha negat qualsevol participació del Marroc en l’assalt massiu. El Cenif assenyala que hi ha nombroses imatges dels moments previs i durant l’arribada de migrants a les platges ceutines difoses que acreditarien com es va conduir milers de persones perquè travessessin la frontera. Segons la seva opinió, "resulta evident la concurrència d’un procés de dinamització, viralització de missatges, activació i desactivació de perfils de xarxes socials i sistemes de missatgeria, la contranarrativa i la desinformació associades a elements externs (com la sentència del Suprem sobre les entrades nedant, el procés de regularització extraordinària o la falta de vigilància) que permet parlar també de l’esmentada planificació prèvia i reforça la presència d’una direcció estratègica i operacional que actuen conforme a procediments perfectament definits a través de les diferents fases d’execució del procés".
La jutge Tardón va obrir diligències per determinar si havia d’investigar l’entrada massiva i comprovar si hi havia indicis d’un delicte contra la independència de l’Estat o qualsevol altra competència de l’Audiència Nacional. El seu primer pas va ser demanar informes a la Policia i la Guàrdia Civil sobre els fets per determinar si darrere hi va haver organitzacions criminals. Amb ells, el fiscal adscrit al cas, José Perals, s’haurà de pronunciar a favor o en contra de l’obertura d’una causa. Ho farà després de consultar els seus superiors, el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, i la mateixa fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, atesa la transcendència del cas, com estableix l’article 25 de l’Estatut del Ministeri Fiscal. Si es donen per bones les conclusions policials, aquest posicionament previsiblement estarà a favor que l’Audiència investigui el que ha passat.
Protecció als agents
Per la seva banda, Iustitia Europa, que va presentar una denúncia després de l’entrada massiva, va entregar un escrit a la jutge en què demana protecció per als agents que han redactat l’informe sobre la participació del Marroc en l’assalt a Ceuta. En l’escrit "interessa que qualsevol mesura administrativa o disciplinària relacionada amb els esmentats funcionaris sigui comunicada immediatament al tribunal".
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