Viatge oficial
Illa es reuneix amb Zelenski i li trasllada el «suport incondicional» de Catalunya a Ucraïna
El jefe de la Generalitat es el primer presidente autonómico en mantener un encuentro con el presidente ucraniano, una cita en la que ha participado también el alcalde Jaume Collboni
El president firma en Kiev tres acuerdos de cooperación con la regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv y defiende la integración del país en la UE "lo más pronto posible"
Illa firma en Kiev tres acuerdos de cooperación con la regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv
Illa defiende desde Polonia que en Ucrania "están en juego" los valores europeos
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha reunit amb el president de Ucraïna, Volodímir Zelenski, aquest dijous a Kíiv. La trobada, celebrada a l’oficina presidencial del cap d’estat ucraïnès, ha durat 40 minuts, una conversa en què Illa li ha traslladat el «suport incondicional» de Catalunya a Ucraïna després de quatre anys i mig de guerra amb Rússia. Illa es converteix així en el primer president autonòmic a mantenir una trobada d’aquest calibre. L’objectiu d’aquest viatge oficial és estrènyer llaços amb les institucions del país i reafirmar la «solidaritat» i la «cooperació» per a la reconstrucció, una finalitat per a la qual ha signat acords de col·laboració amb fins a tres regions.
Fins ara, el president Zelenski només havia rebut caps d’estat i primers ministres. Tanmateix, fa temps que a la Generalitat treballaven amb discreció perquè aquesta cita fos possible. Que els valors europeus estan en joc a Ucraïna és un dels arguments que formen part del «core» argumental de la política exterior del president, motiu pel qual tenia entre cella i cella un viatge oficial al país malgrat que és especialment delicat en termes de seguretat. Per aquest mateix motiu, la trobada no s’ha fet pública fins que s’ha produït.
Segons fonts de Presidència, Illa ha traslladat a Zelenski el «compromís i solidaritat» de Catalunya amb la «resiliència» del poble ucraïnès des que va començar el conflicte, un suport, en forma d’ajuda humanitària i de cooperació en l’àmbit sanitari, que li ha garantit personalment que continuarà.
Abans de reunir-se amb Zelenski i després d’arribar en tren a Kíiv aquest matí, Illa ha mantingut una breu trobada amb el ministre per a les Comunidades, Territorios y Desplazamientos Internos, Vitalii Bezghin, i a la mateixa seu del ministeri ha signat tres acords de col·laboració amb els governadors de Zaporiyia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; i Lviv, Maksym Kozytskyy. L’objectiu és establir un marc estable de cooperació per traduir el suport de Catalunya en «actuacions concretes» amb tres regions «estratègiques» per a Ucrania, que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia.
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