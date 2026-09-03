Viatge oficial
Illa firma a Kíiv tres acords de cooperació amb les regions ucraïneses de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv
El president de la Generalitat s’ha reunit amb el ministre de Comunitats, Territoris i Desplaçaments Interns del govern de Zelenski i es compromet amb la reconstrucció del país
Defensa la integració d’Ucraïna a la Unió Europea «al més aviat possible» i que els actius russos en sòl europeu s’utilitzin per defensar els ucraïnesos
Illa defensa des de Polònia que a Ucraïna «estan en joc» els valors europeus
Illa viatja a Ucraïna per reforçar aliances polítiques i impulsar la cooperació
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat ja la seva agenda de dos dies de viatge oficial a Ucraïna. Després d’arribar amb tren a Kíiv aquest matí, ha mantingut una breu trobada amb el ministre per a les Comunitats, Territoris i Desplaçaments Interns, Vitalii Bezghin, i a la mateixa seu del ministeri ha firmat tres acords de col·laboració amb els governadors de Zaporíjia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; i Lviv, Maksym Kozytskyy. L’objectiu és establir un marc estable de cooperació per traduir el recolzament de Catalunya en «actuacions concretes» amb tres regions «estratègiques» per a Ucraïna, que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia.
«El futur d’Europa és el futur d’Ucraïna, i Catalunya és profundament europeista», ha defensat el president des de la capital ucraïnesa junt amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d’Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch. El Govern busca així comprometre el recolzament de la Generalitat davant les necessitats humanitàries, econòmiques i socials que té la població a conseqüència del conflicte, així com per a la reconstrucció del país i acompanyar Ucraïna en el seu procés d’adhesió a la Unió Europea. «Des del Govern recolzem la seva plena integració a la Unió Europea al més aviat possible i som partidaris de mobilitzar els actius russos en sòl europeu per ajudar en la seva defensa i reconstrucció», ha asseverat.
En el cas de Zaporíjia, situada al sud-est del país, part de la regió està sota control rus, però això no evita que sigui un node logístic estratègic en el qual es troba la central nuclear més gran d’Europa, la d’Enerhodar. Aquí, l’acord firmat contempla, principalment, l’atenció a la població afectada per la guerra, l’impuls de la reactivació econòmica i industrial, promoure intercanvis en educació i cultura i contribuir a preservar el patrimoni històric.
A Dnipropetrovsk, territori essencial per a la resistència davant el conflicte i l’assistència sanitària, la prioritat passa per recolzar la reconstrucció, millorar l’eficiència energètica i impulsar les energies renovables, cooperar en matèria de salut en contextos d’emergència i reforçar les relacions industrials en sectors com el metal·lúrgic, químic i de maquinària. I, finalment, en el cas de Lviv, que és la principal regió d’acollida dels ucraïnesos desplaçats i porta d’entrada de l’ajuda internacional, l’acord firmat se centra a recolzar els desplaçats, recuperar serveis i infraestructures, compartir coneixement per reforçar les administracions i contribuir a la revitalització econòmica i social.
Reunió amb empresaris i oenagés
El president ha obsequiat els governadors amb una melmelada dels tarongers del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, així com amb una reproducció de la rajola típica del passeig de Gràcia de Barcelona. Més enllà del bloc institucional de la seva agenda, Illa té prevista mantenir una trobada amb empresaris i amb l’ambaixadora de la Unió Europea a Ucraïna, Katarína Mathernová. Aquest divendres també entra dins dels seus plans un acte amb l’oenagé de Sor Lucía Caram, de la tasca humanitària de la qual ha dit que és un «orgull».
El president ha remarcat que els ciutadans d’Ucraïna no només s’estan defensant a ells mateixos «amb resiliència i esforç», sinó també a «tots els europeus». Com va fer aquest dimecres, ha tornat a exigir que cessin els atacs russos que aquests dies han sumat més morts i ferits.
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