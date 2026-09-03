Rumb a les eleccions de mig mandat
El socialisme avança als EUA i empeny el Partit Demòcrata a l’esquerra
Propostes de l’ala progressista de la formació com la defensa de l’habitatge públic i la sanitat universal i apujar impostos als rics guanyen terreny
Gaza i l’Iran amplien la bretxa en política exterior
Irene Benedicto
"Socialista" és la paraula de l’estiu als Estats Units. Durant gairebé 80 anys va ser poc menys que un insult en la política nacional, una etiqueta marcada a foc per la Guerra Freda. No obstant, ara comença a convertir-se en una credencial. Algunes de les figures amb més èxit entre els demòcrates hi ha també entre les més escorades a l’esquerra: l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani; la congressista Alexandria Ocasio-Cortez; i el senador Bernie Sanders encarnen avui un progressisme que guanya espai. El deteriorament de la butxaca dels nord-americans, amb la vivenda disparada i l’energia a l’alça després de l’entrada dels EUA a l’Iran, ha convertit el cost de vida i la política exterior en dos dels principals arguments contra Donald Trump. I és precisament l’ala esquerra del Partit Demòcrata la que proposa una ruptura més frontal amb l’agenda de l’Administració actual i mira de convertir aquest malestar en impuls polític.
Fa anys que el cost de vida ha donat ales a un programa que l’esquerra demòcrata defensa. Sanders l’empeny des de fa dècades i el 2016 va aconseguir l’atenció de mitjans i votants en les primàries presidencials amb un programa que defensava la creació d’un Estat de benestar a l’europea. Preguntat en el primer debat presidencial per què es definia com a "socialista democràtic", va dir que es mirava al mirall de les socialdemocràcies nòrdiques: "Crec que hauríem de mirar països com Dinamarca, Suècia i Noruega i aprendre del que han aconseguit per als seus treballadors". Era la seva manera de separar aquesta etiqueta de la imatge soviètica associada al terme als EUA.
Sanders va perdre aquestes primàries demòcrates davant Hillary Clinton, però va aconseguir reactivar l’esquerra nord-americana, descontenta amb la deriva massa centrista que havia pres el Partit Demòcrata. I només dos anys després, Alexandria Ocasio-Cortez, coneguda com AOC, va convertir aquest descontentament en força electoral i va derrotar en les primàries de Nova York el veterà Joe Crowley i va arribar al Congrés amb 29 anys. A Washington, es va convertir ràpidament en una de les cares més visibles d’una nova generació demòcrata, més jove i més progressista que la mitjana del partit. Aquest novembre, AOC es torna a presentar per renovar el seu escó.
La nova onada del 2025
Zohran Mamdani va guanyar l’alcaldia de Nova York fa un any i des d’aleshores ha recolzat altres candidats progressistes, com Abdul El-Sayed, vencedor d’unes disputades primàries demòcrates per al Senat davant un rival de la vella escola. La seva victòria va consolidar aquesta nova energia electoral a l’esquerra. Per això ha sigut batejat per alguns com "el Mamdani de Michigan". Aquest estiu, aspirants vinculats o pròxims als Democratic Socialists of America (DSA) –una facció dins del Partit Demòcrata– també han guanyat primàries a Nova York, Colorado, Pennsilvània o Florida. Són candidats més a l’esquerra que el polític típic del Partit Demòcrata, però que, no obstant, per a estàndards europeus, no són tan atípics, ja que defensen actituds d’ampli consens social, com l’existència d’un sou mínim interprofessional.
La crisi de la vivenda és l’exemple més clar. L’esquerra reclama ampliar el parc públic, intervenir sobre els lloguers i dedicar més recursos a contenir uns preus que expulsen joves i treballadors de les grans ciutats. Altres demandes socials inclouen la cobertura sanitària universal, ja que actualment l’Estat cobreix l’assegurança mèdica de les persones amb rendes més baixes i dels majors de 65 anys, però els altres ciutadans queden fora del pla de sanitat "públic". Per finançar-lo, al·ludeixen principalment a una fiscalitat més dura sobre multimilionaris, grans fortunes i corporacions.
Aquestes propostes troben ara un terreny fèrtil enmig de la inflació i l’augment dels preus. Són els mateixos factors que estan desgastant Trump i que també van passar factura a Joe Biden i Kamala Harris el 2024. Per això és l’ala més progressista la que se sent més legitimada per presentar-se com a alternativa a tots dos, vinculant aquest malestar amb l’augment de les desigualtats i la concentració de poder i riquesa en mans d’uns quants.
Contra la ingerència militar
La política exterior també ha exigit als demòcrates posicionar-se amb més contundència. La invasió de Gaza ha erosionat el suport tradicional a Israel dins del Partit Demòcrata i ha donat més pes a candidats que qüestionen l’ajuda militar nord-americana a Benjamin Netanyahu. La guerra amb l’Iran afegeix un altre front contra la ingerència militar nord-americana. Alguns candidats van més lluny i demanen limitar també la intervenció a Ucraïna i fins i tot que els EUA abandonessin l’OTAN per no involucrar-se en més conflictes.
La percepció del corrent "socialista" també ha canviat. El 58% dels demòcrates té ara una opinió favorable del socialisme, segons una enquesta de CBS News i YouGov publicada a l’agost. La paraula ha perdut bona part de la seva toxicitat entre els votants demòcrates, però no és així entre els republicans.
Fa anys que Trump recorre a un llenguatge de forta càrrega ideològica per atacar els seus rivals, que identifica habitualment amb l’"esquerra radical". Al juny, davant la Faith & Freedom Coalition, una de les principals organitzacions de la dreta cristiana nord-americana, va assegurar que el Partit Demòcrata "s’està convertint en un partit comunista", provant d’avivar la vella por de la Guerra Freda.
Amb tot, el consens polític s’ha desplaçat en qüestions com vivenda o sanitat. El test real serà el de les urnes, no només en les eleccions de mig mandat d’aquest novembre, sinó en les primàries demòcrates per elegir el candidat a president –o presidenta– el 2028.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Marina Casas, professora de català al Brasil: 'A l'altra banda de l'Atlàntic, coneixen el català gràcies a la música o sèries com 'Merlí'