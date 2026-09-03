Escàndol de corrupció
La trama d’Aldama va blanquejar 27,9 milions en bancs de Portugal
La Fiscalia Euopea constata que almenys 9 milions han tornat a comptes d’Espanya, 3 milions al Regne Unit i 3 més a altres països
Tono Calleja Flórez
La Fiscalia Europea ha alertat el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que entre el 2022 i el 2024, una trama de blanqueig va traslladar aproximadament 27,9 milions d’euros al sistema bancari portuguès, en comptes pertanyents a societats portugueses, que van ser transferits des de comptes bancaris a Espanya per ordre de les societats espanyoles Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos i Obaiol 3000. En la trama també hauria participat la societat Atmosferaudaz Unipessoal, que la Fiscalia Europea atribueix al comissionista de les mascaretes Víctor de Aldama i que, entre el gener del 2022 i el novembre del 2023, hauria rebut un import total de crèdit de 7.427.023 euros.
Per la fiscalia, aquestes mercantils espanyoles del sector de combustibles estaven utilitzant empreses pantalla portugueses per fer suposats pagaments per subministraments, "sense les corresponents declaracions d’IVA, amb l’objectiu de permetre que els guanys il·lícits generats siguin retornats a comptes a Espanya".
Retorn a Espanya
Dels 27,9 milions d’euros detectats a Portugal, almenys 9 milions han tornat a comptes bancaris a Espanya, al voltant de 3 milions han sigut enviats al Regne Unit i 3 milions més han sigut dispersats per comptes oberts en diverses jurisdiccions (Polònia, França, Bèlgica, Lituània, Itàlia, Alemanya, l’Uruguai, etc.). A Portugal es van mantenir 13 milions d’euros, dels quals aproximadament 11,8 milions han sigut confiscats en el present cas, completa la Fiscalia Europea en el seu decret del 20 de juliol.
Els comptes de l’empresa d’Aldama "no revelen cap compra al sector del combustible que pugui correspondre a subministraments per a aquests clients, ja que el compte s’utilitza principalment per al pagament de vehicles i arrendaments, amb sortides destinades a comptes a Espanya, cosa que genera sospites que estem tractant amb un circuit per utilitzar els guanys generats pel frau de l’IVA indicat anteriorment", completa la Fiscalia Europea.
En el sumari del cas Hidrocarburos, en el qual està imputat Aldama, es posa de manifest que el presumpte testaferro del comissionista, Luis Alberto Escolano, hauria participat en l’ocultació dels diners a Portugal. En concret, en els comptes bancaris d’Agarrobvio Unnipessoal Escolano va rebre 1.401.615 euros de la subministradora instrumental Salamanca Fuel Center. El decret de la Fiscalia Europea revela també que aquest suposat esquema d’evasió fiscal i obtenció de beneficis va ser recolzat pels empresaris Nuno Miguel Santos Luvas, José Manuel Recio Hernandes i Juan Catalán Béjar.
La comunicació del ministeri públic amb seu a Luxemburg es produeix tot just unes setmanes després que el Tribunal Suprem suspengués l’execució de la pena d’Aldama per la seva aportació al descobriment dels delictes comesos per l’organització criminal liderada per l’exministre de Transports José Luis Ábalos i l’assessor Koldo García.
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