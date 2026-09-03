Trump desperta crítiques entre els republicans per la gestió econòmica
Els aranzels, la guerra de l’Orient Mitjà i l’anunci d’importar carn barata inquieten dirigents conservadors i els seus votants
Irene Benedicto
L’economia, un dels grans arguments que van tornar Donald Trump a la Casa Blanca, s’està convertint en un dels seus principals problemes polítics. El cost de vida continua pujant, l’aprovació de la seva gestió econòmica ha caigut 20 punts des de l’inici del mandat i comencen a sentir-se crítiques dins del mateix Partit Republicà, així com entre les seves bases. A les portes de les eleccions de mig mandat, algunes de les decisions amb què Trump pretén abaratir els preus estan provocant precisament l’efecte polític contrari: inquietud entre els seus votants i resistència entre dirigents republicans que es juguen el seu propi futur a les urnes.
L’aprovació de la gestió econòmica de Trump ha passat del 68% al 48% des de l’inici del seu segon mandat, fa any i mig, segons una enquesta de The Economist i YouGov publicada la setmana passada. La dada resulta especialment incòmoda per a un president que va fer de l’encariment del cost de vida un dels seus principals atacs contra Joe Biden el 2024. Des del gener del 2025, els preus han augmentat un 5% de mitjana per al consumidor nord-americà, segons dades del Govern dels EUA, i el repunt s’ha accelerat per l’encariment de l’energia des del març del 2026. La guerra de l’Iran, els aranzels i l’intent d’importar carn més barata han afegit ara nous fronts econòmics i polítics per a la Casa Blanca.
El desgast és tal que, per primera vegada en gairebé una dècada, els nord-americans consideren els demòcrates millors gestors de l’economia que als republicans, segons una enquesta de Reuters/Ipsos publicada el 3 d’agost. Els republicans havien mantingut l’avantatge en matèria econòmica durant la major part del primer mandat de Trump, entre el 2017 i el 2021, durant els quatre anys de Biden i fins ben entrat el segon mandat de Trump.
La guerra de l’Iran s’ha convertit en un dels principals problemes de Trump perquè reuneix dues de les seves vulnerabilitats: haver entrat en una guerra internacional, una cosa que va prometre evitar, i la conseqüència immediata a la butxaca dels nord-americans.
"Que baixin els preus"
Per això, Trump s’ha guanyat crítiques d’aliats clau, inclòs el governador de Texas, Greg Abbott, amb qui fins ara ha col·laborat estretament en immigració i control fronterer, així com en el redisseny de districtes electorals favorables als republicans. Però Abbott es presenta a la reelecció al novembre i té la seva pròpia campanya per protegir. En una recent entrevista a ABC News, tot i que es va negar a valorar la gestió econòmica de Trump, va admetre cert distanciament del president a la present campanya electoral. "Tots necessitem que abaixin els preus", va reconèixer, tot i que va assegurar confiar que Trump estigués "en el bon camí" per aconseguir-ho.
Trump va sorprendre divendres a la nit a l’anunciar que permetrà importar als EUA fins a 300.000 tones de carn barata de països estrangers amb una reducció d’aranzels que durarà 90 dies, amb l’objectiu de rebaixar el preu de la cistella de la compra. Aquest nou gir erràtic ha inquietat especialment el vast centre rural del país, on Trump compta amb un fort recolzament des del 2016, en part per la seva promesa que els aliments es produeixin als EUA. Els legisladors d’estats ramaders com Iowa i Nebraska, dos pilars de la producció càrnia del país, van sortir ràpidament al pas. "Hem de centrar-nos en l’assequibilitat, però crec que aquesta no és la manera de fer-ho", va declarar a Fox News la senadora republicana per Iowa Ashley Hinson, candidata en una de les conteses més disputades pel Senat. Hinson va fer l’inusual pas de portar la contrària a Trump, conscient que perdre suport entre els agricultors li pot costar l’escó. Les associacions agrícoles denuncien que la mesura és curtterminista i podria desincentivar la inversió necessària per augmentar l’oferta i abaratir els preus de forma sostenible. Trump no va detallar de quins països procediria la carn, on es vendria ni com s’aplicaria la rebaixa aranzelària. La Casa Blanca només va dir que Trump firmarà una ordre executiva en les pròximes dues setmanes.
La gota que ha fet vessar el vas ha sigut el fracàs de les negociacions amb el Canadà, després del qual l’Administració Trump ha imposat aranzels del 50% a diversos productes canadencs. Això pot tornar a encarir les factures de les llars: El Canadà és el principal exportador de gas natural i electricitat per als EUA, i al voltant del 60% del cru que importen els EUA venen del seu veí del nord.
L’exvicepresident Mike Pence, que va formar part de la primera Administració Trump abans de trencar amb ell, va expressar la seva preocupació per l’enfrontament comercial. "L’últim que necessitem ara mateix, quan la nostra economia s’està recuperant, és una guerra comercial amb el Canadà", va afirmar Pence, crític amb els aranzels de Trump. "Això és el que li aconsellaria al president: negociar amb fermesa, però busquem el lliure comerç amb nacions lliures, especialment amb els nostres socis del nord", va afegir.
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