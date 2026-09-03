La UE estudia noves sancions per l’incident de Leipzig
Lucas Font
La Unió Europea estudia noves possibles sancions contra Rússia pels atacs fallits contra avions de càrrega ucraïnesos a l’aeroport de Leipzig el mes passat. Almenys tres drons van ser detectats a l’aeròdrom i les seves proximitats, un acte que La Unió Europea està estudiant noves sancions contra Rússia com a resposta als atacs fallits contra avions de càrrega ucraïnesos a l’aeroport de Leipzig el mes passat. Almenys tres drons van ser detectats a l’aeròdrom i en les seves proximitats, un acte que Alemanya va atribuir a Moscou aquest dimarts i que va portar a les institucions europees a convocar l’encarregat de negocis de Rússia, el màxim representant diplomàtic del país a Brussel·les, per demanar-li explicacions.
"Ja hem convocat els ambaixadors russos i debatrem què més podem fer. També tenim en preparació la inclusió de 1.600 entitats del complex militar rus en les llistes de sancions, i és possible que se n’afegeixin més", va assegurar la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, al marge de la reunió informal de ministres d’Exteriors de la UE que es va celebrar a Irlanda.
Terrorisme d’Estat
Kallas va assenyalar que els atacs de Leipzig tenen "totes les característiques del terrorisme patrocinat per l’Estat" i va destacar que els atacs híbrids a Europa són una "crida d’atenció" per als països que no han adoptat una actitud "ferma". Va indicar que s’exploren vies per reforçar la protecció d’infraestructures crítiques, amb exercicis conjunts i noves eines provades a Ucraïna.
Les institucions europees busquen mostrar fermesa i unitat davant els atacs híbrids russos. La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, es van reunir per estudiar respostes a l’incident de Leipzig, com reforçar capacitats defensives i sancions. "Europa i l’OTAN no només mantindran la pressió sobre Rússia, sinó que l’augmentaran. No ens aturarem fins que Rússia deixi de bombardejar i matar innocents a Ucraïna", va afirmar Von der Leyen després de la reunió. "Hem d’estar preparats per respondre a la imprudència de Rússia de manera ràpida i eficaç", va afegir.
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